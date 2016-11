Zapopan creará energía con su basura en 2018

El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat adelanta que este proyecto se retomará en Picachos

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- Las mil 500 toneladas de basura que se generan a diario en el municipio de Zapopan podrán utilizarse para generar energía eléctrica a partir del 2018.



Durante el Foro Ambiental Universitario, organizado por la UVM, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), adelantó que este proyecto se retomará en el relleno Sanitario de Picachos en Zapopan.



Indicó que el Gobierno Federal tiene a disposición de los municipios un fideicomiso para impulsar este tipo de proyectos.



Aunque no proporcionó el monto que se requerirá para instalar este tipo de tecnologías, el funcionario advirtió que las leyes federales en materia ambiental obligarán eventualmente a los municipios a implementar mecanismos para controlar y eliminar la emisión de gases de los residuos urbanos.



"La ley general de cambio climático mandata que para el 2018 todas las ciudades de más de 50 mil habitantes no van a poder emitir metano y tendrán que buscar la manera para generar infraestructura".



En septiembre del 2010, durante la administración del ex alcalde Zapopan, Héctor Vielma, se planteó crear un proyecto de generación de energía renovable con el biogás de los residuos urbanos, pero no culminó.



Por su parte el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, informó que en diciembre iniciará la construcción de una quinta celda en el relleno sanitario de Picachos. Las obras tendrán un costo de 48.5 millones de pesos y se concluirán a principios del 2017.



Sin embargo, indicó, que para ampliar la capacidad del vertedero e iniciar con la implementación de infraestructura para generar energía, se necesitarán alrededor de 200 millones de pesos adicionales con lo que se podrá incrementar la vida útil de Picachos.



"La vida útil de Picachos, según los cálculos internos que tenemos, culminaría en los últimos días de enero o la primera semana de febrero. Entonces, necesitamos tener construida la quinta celda para esas fechas", puntualizó Lemos Navarro.



Durante el encuentro de autoridades y la Universidad del Valle de México (UVM), los estudiantes fueron invitados a presentar proyectos para mejorar el medio ambiente en Jalisco.



Para motivar a los jóvenes, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry, anunció que el creador de la iniciativa ganadora recibirá un mes de su sueldo y el respaldo legislativo para convertirla en una realidad.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ