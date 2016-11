Tras asalto, Jorge Arana será sometido a operación de rodilla

Luego de haber sido víctima de un asalto y agresiones por parte de tres asaltantes

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- El diputado Jorge Arana Arana será sometido a una intervención quirúrgica de rodilla entre hoy y mañana, luego de haber sido víctima de un asalto y agresiones por parte de tres asaltantes, confirmó Hugo Contreras Zepeda, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado.

El legislador señaló que tuvo la oportunidad de comunicarse vía telefónica con su compañero en dos ocasiones y corroboró que se encuentra estable y bajo revisión médica.

"Parece ser que por el incidente, tendrán que intervenirlo entre hoy y mañana. Pero esta bien y esperemos que se recupere pronto".

Sin dar mayores detalles sobre las condiciones en las que se suscitó el asalto, Contreras Zepeda indicó que será el propio Jorge Arana quien de a conocer su versión de los hechos.

"Yo desconozco los hechos, exactamente no tengo conocimiento. Cuando yo me enteré su teléfono no estaba disponible y desconozco los hechos. No he querido abundar en el asunto, yo lo veo como un compañero, un asunto muy humano".

Por último, el líder de la bancada puntualizó que esperarán a conocer las condiciones de salud de Jorge Arana para determinar cuánto tiempo se ausentará de sus actividades como diputado del Congreso del Estado.

Un asesor del diputado Arana confirmó que la lesión en la rodilla se originó de un golpe dado por uno de los asaltantes.