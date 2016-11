Tapatíos aprovechan Vía RecreActiva en lunes

Familias completas disfrutan del día de asueto para hacer ejercicio y socializar

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- Abrigados con bufandas, gorros y sudaderas, así lucían los pocos ciclistas, patinadores y corredores que decidieron madrugar para aprovechar desde temprana hora la Vía RecreActiva, que este lunes, como es costumbre en días de asueto, se celebró en su horario normal (de 08:00 a 14:00 horas).

Conforme mejoró el clima, la ropa se volvió más ligera y el número de asistentes se incrementó. Algunas familias completas, con perros incluidos, grupos de amigos, parejas e individuos que disfrutaban un día a solas se dieron cita en la vía para hacer ejercicio y aprovechar los espacios de la ciudad, a pesar de lo cual la afluencia fue menor a la que puede observarse los domingos.

Sebastián Ibarra, quien asitió esta mañana acompañado de su esposa y sus dos hijos a la vía, comentó que frecuentan el evento cada domingo; no obstante, los días de asueto, prefieren acudir el lunes, ya que 'no hay tanta gente, se disfruta un poquito más'.

Su recorrido habitual varia, puede ir desde Federalismo y concluir en la Minerva o en el Parque Metropolitano. El objetivo es 'andar paseando, dar la vuelta, que los niños se distraigan y hagan ejercicio, para que no nada más estemos en casa, ahí encerrados, para que salir un poco de la rutina', por lo que recomendó a las familias acudir a la vía.

Emmanuel Diosdado coincidió en que acudió este lunes a la vía porque 'está más vacía'. Asimismo, aseguró que frecuenta la ruta porque 'promueve la convivencia, eso se me hace bien, además el espacio es grande'.

Por su parte, Paola Diosdado, quien convenció a su hermano de asistir, afirma que 'me gusta venir mucho, todos los domingos vengo, y también los lunes cuando hay'. Acude para 'Hacer ejercicio, también para socializar, yo aquí he conocido personas, de cualquier cosa nos empezamos a hablar y me parece bonito'.

Considera que la vía reúne actividades sociales, culturales y deportivas en un solo lugar, lo cual la vuelve atractiva, 'yo por eso lo frecuento'.

Finalmente, menciona que aprovecha la vía cuando se celebra los lunes porque 'me gusta mucho andar en bici y no me siento segura entre semana por los coches, no tenemos preferencia, no respetan y aquí está super bien porque es solo para nosotros'.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS