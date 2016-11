Denuncian a automovilista que agredió a agente vial tapatío

El hombre se molestó luego de ser multado por estacionarse en un cajón para personas de la tercera edad y discapacitados

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- Ante la agresión física que sufrió un agente vial tapatío y el robo del bloc de folios (que es papelería oficial), por parte de un automovilista que se estacionó en un cajón destinado a personas de la tercera edad, con discapacidad o embarazadas, se presentó ante la Fiscalía una denuncia contra quien resulte responsable; los hechos se registraron la tarde del sábado en Plaza Independencia.



El automovilista molesto por la multa que se le aplicaría por estacionarse en un área para la que no tiene autorización, comenzó a forcejear con el agente vial a quien le arrebató los folios, el funcionario cayó de su silla de ruedas y el conductor se retiró en su unidad.



A pesar de la agresión sufrida, el asunto "no pasó a mayores" en cuanto al daño físico ocasionado al funcionario. Este domingo el elemento continúa sus labores con normalidad, relacionadas con el operativo del “Buen Fin”, informó el director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez.



El agente vial fue auxiliado por personas que se encontraban en el estacionamiento de Plaza de Independencia.



Aunque no se tiene el nombre del agresor existe la descripción, hay testigos, y a partir de este lunes comenzarán a revisarse las cámaras de la plaza para tratar de identificar al hombre.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA