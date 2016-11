Quitan licencia a 54 reincidentes del CURVA

En su tercer año de implementación, aseguran que el programa Salvando Vidas ha permitido disminuir los accidentes

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- Los varones no entendieron la lección a la primera, por lo que luego de caer en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), los detuvieron una segunda vez por conducir en estado de ebriedad. En los tres años de operación del programa Salvando Vidas son 54 los automovilistas reincidentes, de los cuales 51 son hombres.

“Estamos en proceso de cancelación y suspensión de licencias de todos esos casos”, afirmó Vania Machado Hernández, coordinadora de Vinculación Multisectorial de la Secretaría de Movilidad (Semov).

El programa Salvando Vidas en su tercer año de implementación (cumplido el pasado 15 de noviembre), arroja una disminución de 48% en el número de accidentes registrado en la metrópoli. Al respecto, las cifras revelan que en 2012 existían al día en promedio 129 siniestros viales en la metrópoli, y en este momento suman 67.

Para Machado Hernández, el programa Salvando Vidas y sus campañas preventivas ha incidido “de manera más contundente” en la reducción de percances de tránsito, ya que no existía previo a 2012, a diferencia de otras estrategias como la operación de la fotoinfracción. En torno al problema de muertes por accidentes viales vinculadas al alcohol admitió que aún hay pendientes. Si se comparan sólo anualidades, en 2014 hubo 109 fallecimientos y al año siguiente aumentaron a 163, según cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Machado Hernández indicó que existe un problema con las estadísticas del IJCF, “porque no tenían la clasificación a la hora de captar la información de la persona que muere, no siempre era el conductor, sino que tenía alcohol en el peritaje. (Pero) no tienen la certeza de que él fuera manejando”. Aseguró que hace falta un protocolo por parte del IJCF para tener una información veraz. Al margen de lo anterior, en breve se anunciará el reforzamiento del operativo y se dirigirán a los factores de riesgo: exceso de velocidad, uso de cinturón de seguridad y silla porta infantes, el uso del celular, casco de motociclista y alcohol y volante.