Tapatíos, gustosos por transporte gratis

Aunque no fue factor decisivo para acudir al Centro, algunos usuarios vieron como buena esta iniciativa

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Desde el viernes pasado y hasta el lunes el Gobierno del Estado dispuso que fuera gratis el transporte público que ofrece el SiTren, Trolebús, Macrobús y la Línea 2 del Tren Ligero, aunque sólo en las estaciones y paraderos del Centro de Guadalajara. Aunque para llegar a esas estaciones la gente tiene que pagar sí les agradó que el regreso a sus hogares sería sin costo.

Irma López, quien este sábado fue de compras, recién se enteró que era gratis el transporte público articulado en las estaciones del Centro. "Nos dio mucho gusto que sea gratuito". Sin embargo para ella no fue factor que la motivara. "Sí, porque de todos modos tenía que venir, pero también el Mabrobús está, entonces ya fueron dos pasajes que no pagué".

Sonia Esmeralda Alemán Villegas tomó el tren ligero en la estación Tetlán con un par de familiares, por lo que de principio sí pagaron su traslado al centro. Sin embargo, reconoció que le gustó el hecho que de regreso no pagará nada y que le gustaría que en más ocasiones les regalaran los pasajes. "Sí estaría bien que nos dieran de vez en cuando".

Lo que le gustó a Teresa Íñiguez del día gratis fue no lidiar con las monedas del pasaje. "Muchas veces batalla uno con el cambio y hay fila, pero hoy no porque las están dejando pasar y está bien organizado". Aunque ya tenía planeado ir con o sin pago del transporte, optó por el tren porque era gratis. Por ello le gustaría que esto lo hicieran también en Navidad y otras fechas.

A Daniel López le sorprendió mucho la promoción del Gobierno del Estado del transporte gratis. "Me metí y me dijeron que era gratis por el 'Buen Fin', no me lo esperaba". Como le agradó le gustaría que se repitiera, no sólo en estas fechas comerciales. "Días festivos, Día del niño, de la Madre, Navidad".