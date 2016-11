'El Buen Fin' aumenta tráfico y peatones en el Centro tapatío

Todas las calles aledañas al cuadro principal de la ciudad estaban saturadas de vehículos

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Si en las últimas semanas el trasladarse al Centro de Guadalajara ha sido complicado, los días de este ''Buen Fin'' lo son más, pues más gente de lo común decidió acudir de compras tanto en transporte público como en auto.

Prácticamente todas las calles y avenidas que llevaban a ese destino estaban saturadas de vehículos. Javier Mina, desde Celestino Negrete (ubicada a unas 20 calles de la Calzada Independencia) ya presentaba problemas hasta casi detenerse completamente al llegar a Cabañas.

Hidalgo también estaba saturada desde Federalismo, y las calles alternas presentaban el mismo problema: un avance de unos cinco kilómetros por hora en promedio en la calzada, desde el Agua Azul hasta Hospital; Prisciliano Sánchez, también desde Federalismo, Pedro Moreno desde Enrique Díaz de León, Libertad, Niños Héroes, López Cotilla y el resto de vías que cruzan de oriente a poniente.

Sin embargo no todos padecieron, como Diego Joel, quien decidió acudir a realizar algunas compras desde la Colonia Morelos. Él ubicó de principio la mejor ruta. "No fue tardado porque tomé 16 de Septiembre, por la calzada sí estaba bastante cargado el tráfico. De hecho iba a tomar la calzada pero opté por regresarme porque estaba bastante concurrida".

Sergio Saúl Jiménez no se hallaba lejos, pero el traslado que normalmente le tomaba tres minutos se le volvió 15. "Están cerradas todas las calles, Santa Mónica no sé porqué la cerraron, González Ortega, Enrique González Martínez, saturadas".

Y sobre las vías peatonales la situación no mejoraba, pues la cantidad de gente era tal que incluso en algunos puntos se llegaba a atorar.

Pero padecimientos aparte, los comerciantes sí vieron incremento en sus ventas, aseguró Javier García Alvarado, quien labora en una tienda de trajes. "La verdad este 'Buen Fin' está mejor que el del año pasado, aunque sí nos afectó poquito por las construcciones".

Incluso a los artistas urbanos les ha ido mejor, como a Érica Morales, quien se dedica a tocar el órgano. "Hoy sí hay muchísimo más gente que otros fines de semana. También hay un poquito más de cooperación". Lo que sí vio es que casi todos andaban a la carrera. "La mayoría de gente pasa con compras, cajas, bolsas, cosas como de ropa, los veo como muy apurados".

A quien no le ha ido bien, menos con el transporte público gratuito en las estaciones del Centro, fue a Luis Javier García Luna, un taxista que esperaba pasaje en Juárez. "A lo que comentan los compañeros es muy bajo". Y sobre el 'Buen Fin', por su parte él decidió que no comprará nada. "Es un engaño, he visto promociones y ofertas y no hay punto de comparación".