Si no aumentan presupuesto, el Civil será inoperante: director

Héctor Raúl Pérez asegura que lo propuesto en el Presupuesto 2017 no les alcanzará ni para lo básico

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Si el Hospital Civil de Guadalajara no recibe más recursos de los propuestos en el Presupuesto de Egresos 2017, presentado por el gobierno del Estado ante los diputados locales, la institución entrará en una situación de inoperancia, advierte su director, Héctor Raúl Pérez Gómez.



"Definitivamente es inoperante, tan sólo en el capítulo 1000, una propuesta de incremento del 0.6% es impensable, porque ni siquiera corresponde a la inflación, los sueldos, salarios y prestaciones cada año tienen al menos un incremento... es impensable porque sabemos que al menos va a ocurrir un incremento salarial del 5% a mediados de año, y si nos están poniendo un 0.6% para ese apartado, ni siquiera para enfrentar ese compromiso inflacionario".



Señala que la necesidad de más recursos está en todos los rubros que integran el presupuesto anual, pelo los que más requieren de una inyección de dinero urgente son los capítulos 1000, 2000 y 3000, que incluye nómina, insumos y servicios, respectivamente.



Los recursos que llegan al capítulo 2000 son invertidos en fármacos, material quirúrgico y demás insumos necesarios para la operación normal del hospital.



El capítulo 3000 corresponde a servicios especiales, como el mantenimiento de equipos hospitalarios.



El capítulo 1000 es el que más preocupa, pues no se ha cumplido con el dictamen oficial emitido por la Secretaría de Administración en 2012, en el cual se aceptaba que el hospital requería de dos mil100 plazas más de personal de salud.



Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido ninguna plaza autorizada, refiere Pérez Gómez.



Tampoco se ha dado la actualización de la homologación del capítulo 1000, una demanda actual del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil y las sociedades médicas.



"El Hospital Civil, desde el 2011 no tiene una actualización con la correspondiente aceptación formal de plantilla laboral, esto significa que del 2012 a la fecha hemos tenido que resolver el funcionamiento del hospital, en ocasiones con personal eventual, cubriendo incidencias, y esa situación ha llegado a un punto delicado".



Los diputados de la comisión de Salud del Congreso local anunciaron que buscarán un incremento por 600 millones de pesos extras para el Hospital Civil, una cantidad similar es la que requiere la institución para poder solventar la crisis financiera que vislumbran para el 2017.



Aumentan servicios



De acuerdo con el director, el Hospital Civil de Guadalajara ha tenido un crecimiento exponencial de los servicios a la población, pero se ha respondido con el mismo personal.



Por ejemplo, mientras que hace cinco años se hospitalizaba a 65 mil pacientes anuales, ahora se hospitaliza a cerca de 80 mil personas.



En consulta externa, en el 2011 se brindaban 400 mil atenciones y ahora se otorgan 750 mil, cada año.



Además, se abrieron nueve quirófanos más en el Antiguo Hospital Civil y 13 más en el Nuevo Hospital Civil.



"Todo eso ha significado, sobre todo, el mayor número de pacientes atendidos, la necesidad de más personal; entonces, aunque tenemos necesidades en esos principales tres rubros de presupuesto, el que se refiere al capítulo 1000 es el más delicado para nosotros".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR