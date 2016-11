Sin adiestramiento en rescate, policía salvó a hombre de incendio

Vicente Rivas, sin recibir la orden, rescató a un hombre que lo rebasaba en kilos del fuego que consumía una mueblería

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- La madrugada de este viernes el oficial Vicente Rivas Lozano, que a sus 58 años ya tiene 23 en la Policía de Guadalajara, patrullaba al nororiente de la ciudad. Ya había pasado por el cruce de República y Porfirio Díaz con la instrucción, primero de evitar robo de autos y "cortinazos" a los negocios de la zona.

A la 1:43 horas se hallaba en las inmediaciones del Centro Médico cuando escuchó por radio la alerta de un incendio en una mueblería justo en el cruce que había pasado poco antes.

Como llegó a los pocos minutos le tocó ser el primer respondiente. Sin recibir orden alguna, escuchó las llamadas de auxilio de una persona atrapada en el incendio. Se despojó de su chaleco, de su arma de cargo y cartuchos, por aquello que se disparara por el calor, aún no recuerda cómo pero consiguió una escalera y se subió para buscar a la persona.

Al ingresar al lugar, no lo molestó la temperatura. "No sentía calor, sentía bonito, en esos momentos no se siente nada". Pudo dar con la persona porque apenas "humeaba", un hombre de 23 años y de 1.75 de estatura, robusto y quien al parecer era luchador de profesión, por lo que le estimó unos 160 kilogramos de peso.

Y el oficial, un poco más bajo y mucho más delgado, pues tampoco supo cómo pero sacó fuerzas de flaqueza. "Yo no sabía que la persona estaba en shock, cuando subí pues mano a mano ahí tuve que echarle experiencia. (...) Tú no sabes cómo le haces, es más maña, sea gordito, pesado o grandote".

Lo movió entonces hacia la ventana y lo pasó hacia los compañeros que lo esperaban para atraparlo. "Vas para abajo, tengo entendido que es luchador. (...) Por su propio peso reventó la cornisa, que es de lona, por lo pesadito". La persona le dijo entonces que faltaba su mamá por lo que se regresó, pero finalmente fueron los bomberos quienes la sacaron del lugar.

Esta es la segunda persona que Vicente Rivas rescata de un incendio. La primera fue hace tres años en el cruce de Hacienda La Colmena y Hacienda de Tala, donde un "toncho" le prendió fuego a una casa. En esa ocasión sacó a un niño de nueve años, quien le dejó un bonito recuerdo. "Vi un mocoso en aquel tiempo que lo agarré y me dio una mordida en el brazo".

Es la experiencia la que le ha dado la habilidad, pues su curso de policía fue de sólo un mes y más que nada fue para el manejo de armas, pues de rescate no les enseñaban nada. Sin embargo, en su familia hay bomberos y policías por lo que cree que ya lo trae en la sangre. Eso, y buenos compañeros de trabajo que lo respaldan, con quienes comparte y hasta a los que les enseña.