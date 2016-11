Alfaro inaugura obras en Juan de la Barrera

En la zona se repavimentaron 1.7 kilómetros con concreto hidráulico, además de construir una ciclovía

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- Este viernes, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, entregó una obra de repavimentación en la calle Juan de la Barrera, proyectada por el Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

En la zona y con una inversión de 13 millones de pesos, se realizó la pavimentación de 1.7 kilómetros con concreto hidráulico sobre dicha vialidad, de Lázaro Cárdenas a la calle Las Vegas.

Durante el acto, el alcalde tapatío resaltó que esta obra beneficiará a miles de ciudadanos que viven en los límites de Guadalajara con Tlaquepaque, además que esta vialidad permitirá articular Lázaro Cárdenas con el Periférico en el futuro. Fue realizada a partes iguales por la iniciativa privada y el Gobierno de Guadalajara; incluye la construcción de una ciclovía segura, y beneficiará a 12 empresas que se ubican en la zona.

“Esta obra representó un gran reto no sólo en términos de infraestructura, sino del entorno urbano en que estamos el día de hoy; es increíble, lo digo sin ánimos de polemizar, pero es increíble el descuido que se tienen las zonas federales en donde estamos el día de hoy. No puede ser que las invasiones que hoy vemos aquí, y que quiero decir que vamos a continuar en los próximos días para que no haya una sola persona en zonas de riesgo”, agregó el munícipe tapatío.

El coordinador general de Construcción de Comunidad, Bernardo Fernández Labastida, dijo que cuando iniciaron estos trabajos el pasado 21 de julio, muchos empresarios no creían en el gobierno, pero al paso de los meses y al ser testigos de los avances en las obras, han retomado la confianza en el gobierno municipal.

Fernando Topete, presidente de la CANACO, afirmó que este modelo de trabajo entre autoridades y empresarios permitirá construir obras que beneficien a la ciudad.

