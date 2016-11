Señalan déficit de psiquiatras en Jalisco

En la Entidad existe un psiquiatra por cada 80 mil habitantes, cuando la cifra recomendable es de uno por cada 20 mil personas; aseguran

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- La directora del Instituto Jalisciense de la de Salud Mental (SALME), Laura Hernández Muñoz, indicó que Jalisco registra un importante déficit de psiquiatras en el sector salud.



Durante su conferencia Reto de la Salud Mental en Jalisco, que dictó a alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), agregó que en la Entidad existe un psiquiatra por cada 80 mil habitantes en los sistemas públicos de salud, cuando la cifra recomendable es de uno por cada 20 mil personas.



La también egresada de la UAG manifestó que este déficit de psiquiatras se debe a factores como el poco presupuesto de las instituciones de salud para contratar más especialistas y a la falta de interés por esta profesión.



"Además no hay muchos, realmente de la especialidad de psiquiatría solo salen 140 egresados cada año, que es un número insuficiente, a nivel nacional solamente hay cuatro mil 300 psiquiatras".



Dijo que este no es un problema mínimo, ya que de acuerdo con cifras del SALME, en Jalisco 28 por ciento de las personas sufrirá algún tipo de trastorno mental, 14 por ciento tendrá un trastorno mental severo y 1 por ciento sufrirá de esquizofrenia.



En conclusión, las "personas necesitarán de un psiquiatra para su atención".



Señaló que otro factor para la falta de psiquiatras son los pocos recursos que se le destinan a los programas de salud mental, ya que de 130 mil millones de pesos para el sector salud en México, sólo 2 por ciento es para atender a los enfermos mentales.



"Hay una infraestructura insuficiente, desgraciadamente la salud mental es el último programa prioritario de todos los programas de salud", aseguró.



Afirmó que debido al ritmo de vida de la sociedad actual, nadie está exento a sufrir un trastorno mental, "no estamos exentos, porque vivimos en una sociedad muy estresante, muy exigente, donde fácilmente estamos vulnerables y podemos caer en un cuadro de esos".



"Los trastornos mentales no respetan edad, sexo, ni respetan nivel sociocultural, el 1 por ciento de esquizofrenia se presenta en todo el mundo; y algunos trastornos mentales más conocidos son la ansiedad, la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia".



Resaltó que los trastornos mentales son tratables, ya que las personas que los sufren pueden curarse si son tratadas en etapas tempranas.



Invitó a que las personas y familiares que sospechen que tengan un trastorno mental acudan con su médico a tratarse y no tengan miedo o pena de asistir con el psiquiatra.



Subrayó que una de las recomendaciones es que todas las instituciones y empresas tengan un psicólogo de planta para atender a las personas y detectar posibles casos de personas con trastornos mentales, para luego derivarlos con el especialista y que sean atendidos.



Precisó que en Jalisco, el SALME atiende una red de nueve unidades de salud mental y dos hospitales mentales, donde cuentan con un equipo de médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadoras sociales capacitadas para atender los trastornos mentales.



Además, cuentan con una línea de intervención en crisis que funciona las 24 horas los 365 días del año, donde las personas pueden marcar el número 075 para recibir asesoría psiquiátrica.



Puntualizó que algunos factores que pueden incidir en la salud mental de las personas son matrimonio-divorcio, deserción escolar, alcoholismo, violencia intrafamiliar, corrupción, inseguridad-violencia, acoso escolar y desempleo.