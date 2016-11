Prometen estudio de mototaxis en tres semanas

Movilidad afina diagnóstico para confirmar la demanda, las zonas con mayor presencia y el tipo de vehículos que estarán permitidos en las nuevas Cuencas de Servicio

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- En tres semanas, el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco tendrá listo un estudio de flujo y demanda de los mototaxis, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en las ciudades medias del Estado (Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, por lo menos).

El diagnóstico analiza “la oferta real” que prestan estas unidades. “Cuántas bases de mototaxis hay, dónde se encuentran, los viajes que realizan…”, indicó Mario Córdova, titular del Instituto, quien adelanta que es un estudio “muy profundo y que va a dar luz para la transformación de esta modalidad irregular”.

Los resultados también confirmarán la cantidad de taxis subcompactos que prestan servicios de transporte público (como los que circulan en Tlajomulco y Zapopan), cuántas cooperativas o empresas existen y cuántos autos tienen cada una.

La idea es reconvertir el modelo de transporte en mototaxis a uno más seguro, y establecer las llamadas Cuencas de Servicio: áreas que hoy tienen problemas de cobertura de transporte público, y que serán trabajadas por empresas que obtengan una concesión. Tlajomulco, el municipio con más problemas de traslado, tiene siete zonas identificadas.

Actualmente hay casi cinco mil 500 mototaxis en todo el Estado, según sus representantes. Esos vehículos cambiarán y se establecerán unidades que podrían ir de nueve a 18 pasajeros, aunque con vehículos de menor tamaño en las zonas donde el paso es más estrecho, particularmente en los cotos de los nuevos fraccionamientos. “Pero de ninguna manera (vamos a) regularizar algo que no se reconoce en la ley, que son los mototaxis”.

Aunque no hay una fecha exacta, se contempla que los nuevos esquemas de traslado arrancarán el próximo año. La Carretera a Chapala, López Mateos y Lázaro Cárdenas (cerca de la Nueva Central Camionera) tendrán habilitadas este tipo de Cuencas de Servicio.

El Instituto de Movilidad considera, además, que compartir un vehículo no sólo incide en una disminución del tráfico, sino en beneficios ambientales. En Guadalajara, el promedio de personas por vehículo es de 1.2, aunque en las zonas de menor solvencia económica, la cifra es mayor.

De acuerdo con Mario Córdova, el estudio tiene un margen de error del 5%. De entrada, las investigaciones que ya han realizado detectaron puntos en donde anteriormente había una alta cantidad de mototaxis, pero hoy han desaparecido, y otras en donde ya hay más demanda del servicio.

Gana Semov 180 amparos

De los 243 amparos presentados hasta el momento por mototaxistas, que pretenden prestar este servicio irregular, se han resuelto 180 y ninguno ha tenido una resolución favorable para los propietarios de estas unidades, que surgieron en Tlajomulco y se extendieron a la metrópoli y varias poblaciones del Estado.

“Los tribunales no nos han mencionado ni ordenado por medio de una sentencia, ninguno, que otorguemos algún permiso”, indicó José Luis Quiroz, director jurídico de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Al recurrir a tribunales federales, los mototaxistas pretenden que el Gobierno reconozca el tipo de modalidad en la que prestan el servicio argumentando una antigüedad, por ejemplo, pero hasta ahora los fallos son a favor de la Semov.

De acuerdo con el funcionario, los amparos más antiguos datan de 2013, cuando se interpusieron los primeros 13, hasta crecer a los 243 este año.

No precisó cuántos mototaxis cubren los 243 amparos, ya que algunos son colectivos y los gestionan a través de cooperativas, como Transporte Comunitario de Tlajomulco.

Además de los amparos interpuestos en tribunales federales, hay 10 juicios de nulidad presentados ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE), de los cuales la mitad concluyeron con una resolución favorable a la Semov; los otros cinco están activos.

“Los tribunales toman ya los conceptos y la jurisprudencia, sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que prevalece el interés público y social. ¿Por qué? Porque hay riesgos latentes y evidentes en el tipo de vehículo, que además es irregular. Así lo concluyen los tribunales”.

Los 10 juicios de nulidad presentados ante el TAE comprenden del periodo 2011 a 2015.

NUMERALIA

Los litigios

243 amparos interpuestos por asociaciones, cooperativas e individuales, que buscan regularizar sus servicios de transporte como mototaxis.

180 amparos concluidos, todos a favor de la Secretaría de Movilidad.

63 amparos en proceso de mototaxistas, que pretenden seguir operando el servicio irregular.

10 juicios ante el Tribunal de lo Administrativo entre mototaxistas y Movilidad.

5 juicios de nulidad concluidos ante el TAE, todos a favor de Movilidad.

Fuente: Dirección Jurídica de la Semov.

Hasta febrero, registro de los taxis como Uber

Aunque hace ocho meses el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Movilidad para la entrada en operación de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), será en el transcurso de noviembre cuando Movilidad inicie el registro de todas las plataformas, como Uber.

Gustavo Flores, director de Transporte Público, también estimó que los registros de cada vehículo iniciarían hasta febrero. Así, aclaró que el reglamento de las ERT se mantiene vigente, luego de que el diputado emecista Alejandro Hermosillo afirmó que su aplicación se encontraba detenida y esto había mermado la recaudación proveniente de las aportaciones de las plataformas de los taxis ejecutivos.

Ayer, el legislador precisó que la Secretaría de Movilidad ha sido “omisa” al no cumplir con la Fracción 13 del Artículo 83, en la que se establece que las ERT deben firmar un convenio con el Estado para realizar las aportaciones económicas y que sean derivadas a un fondo.

Refirió que 67 millones de pesos se están dejando de recaudar por ese motivo. Sin embargo, Gustavo Flores respondió que no podrán incluir la recaudación hasta que se contemple en la Ley de Ingresos.

APLICAN OPERATIVO CONTRA TAXIS "COLECTIVOS"

Juan Carlos mira hacia Avenida Patria impaciente, desesperado, porque no alcanzará a llegar a las 08:00 horas a su trabajo. Ayer no pudo abordar el taxi “colectivo” que lo llevaría de Plaza Patria a la zona de Andares porque la Secretaría de Movilidad (Semov) realizó un operativo para sancionar a quienes prestan este servicio irregular.

A Juan Carlos no le molestó que la autoridad hiciera su trabajo. Lo que le inconformó fue que no ofrezcan más alternativas de transporte público.

En la vialidad, después del cruce con Ávila Camacho, hay una larga fila para tomar la Ruta 25, cuyas unidades pasan rebasadas en su capacidad y no pueden subir más pasaje ni siquiera por la puerta de atrás. Además de Juan Carlos, más ciudadanos esperan a los taxis “colectivos” porque dicen que es más rápido, alcanzas asiento y no tardan tanto como los camiones.

“Vengo de Circunvalación y Belisario, allí no da la parada la Ruta 25 porque le pisa fuerte o se va por otro carril. Entonces tomo la 604-A, que me deja aquí en Plaza Patria y luego subo al ‘colectivo’ para llegar a Andares porque la 25 es una pésima ruta que en cualquier lado va llena… no hay otra manera, hasta una hora y media la llegué a esperar”, se lamenta.

El usuario acepta pagar 10 pesos en el taxi irregular, pero cuenta que no pagaría lo mismo por el camión porque dan un pésimo servicio y siempre van llenos. “Nos dicen que no está permitido este servicio, pero qué oportunidad nos dan”.

En la parada frente a Plaza Patria, había más gente impaciente porque no había opciones para llegar a Andares. Otros ciudadanos no se esperaban y pedían el servicio de Uber. Hacían grupos de cuatro o cinco personas y escribían su ubicación dentro de Plaza Patria para que Movilidad no los viera. A un lado, el transporte público circulaba lleno, y los taxis del servicio “colectivo” subían sólo a una persona por viaje para evitar multas. Cada vez se juntaba más gente. Mientras tanto, los camiones de la Ruta 25 siguen pasando atiborrados.

Ayer, Movilidad sancionó a 11 taxis y retuvo a uno durante el operativo realizado de 07:00 a 09:00 horas contra los que brindan el servicio “colectivo” en Avenida Patria. Marco Antonio Castañeda, comisario de la Policía Vial, detalló que la movilización contra estos prestadores es permanente, principalmente en plazas comerciales. “De 30 días a la fecha hemos infraccionado 51 vehículos de taxi y detenido uno”. La multa se hace cuando los operadores anuncian la tarifa sin poner el taxímetro.

TRANSPORTE ILEGAL

Sancionan a más de tres mil

Los operativos para sancionar a mototaxis se mantienen, aseguran autoridades de Movilidad, que durante este año reportan la aplicación de tres mil 334 sanciones. También se procedió a la retención de 198 mototaxis; de éstos, 86 correspondieron a unidades que circulaban fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, informó Marco Antonio Castañeda Águila, comisario de la Policía Vial.

