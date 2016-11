Descartan rescate financiero para Consejo de la Judicatura

Durante su comparecencia en el Congreso, el titular de la Sepaf señala que no existen recursos financieros para hacer frente al rescate financiero

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- En el marco de las discusiones al paquete presupuestal 2017, los diputados cuestionaron la obligatoriedad que tendrán los ciudadanos de aportar 40 pesos en el pago anual del refrendo vehicular, para fortalecer las finanzas de la Cruz Roja y el Hogar Cabañas.

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y la Junta de Coordinación Política, el titular de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida también informó que no existen recursos adicionales para hacer frente al "rescate financiero" que solicitó el Consejo de la Judicatura, sin embargo, dijo que se estudiará la solicitud de ampliación.

“Lo vamos a evaluar. Dependiendo de las peticiones que hagan, sí son cosas razonables y sí hay recursos en la medida que se tenga disponibilidad se podrá apoyar”, puntualizó Pérez Partida.

Recientemente, los trabajadores del Consejo de la Judicatura han señalado que no hay solvencia económica para hacer frente a los gastos de fin de año, debido a que se tuvo que asignar recursos a la implementación de Juicios Orales en algunos distritos.

Asimismo, también se pidieron aclaraciones en las propuestas de reformas fiscales, ya que se plantea disminuir de 30 a 15 % el descuento al refrendo vehicular, que actualmente aplica los tres primeros meses del año.



Los legisladores Mario Hugo Castellanos, Pedro Kumamoto y Mónica Almeida consideraron que las aportaciones obligatorias a la Cruz Roja y al Hogar Cabañas podrían generar complicaciones legales, al tomarse como un nuevo impuesto.



Sin embargo, Pérez Partida aclaró que se trata de un derecho adicional que se ha aprobado en otros estados de la República, como en Chihuahua, y puntualizó que esta medida es legal, ya que actualmente se aplica una recaudación similar del dos % en servicios turísticos.



En tanto, el diputado independiente Pedro Kumamoto expuso que hay partidas con altos crecimientos y otras que registran una disminución considerable,



Citó como ejemplo el monto de tres millones de pesos asignado a las investigaciones de desaparecidos en Jalisco, en contraste de los 85 millones 574 mil pesos etiquetados a la difusión de logros de la Fiscalía General, o los 10 millones de pesos presupuestados para las giras y eventos del gobernador del Estado.



"Nos toca reflexionar para que los cinturones sean apretados, no solamente en las áreas en donde no hay tantos intereses, si no donde hay una mayor vulnerabilidad".



Respecto a la reducción del 70 por ciento al Fondo Metropolitano, el titular de la Sepaf indicó que el Gobierno de Jalisco podrá acceder a tres bolsas generales, cuyo monto es de 90 mil millones de pesos. Los cuales no fueron etiquetados a nivel federal.



Por ello, planteó que se concursará un paquete de obras municipales proyectadas a tres años para mitigar el recorte.



Pérez Partida señaló que ante la disminución del presupuesto federal y las condiciones económicas que se proyectan para el siguiente año, la misión de los gobiernos será resolver la disminución de recursos públicos.



"El reto es que, a lo mejor, vamos a tener que estar acostumbrados a decrecer, mientras vienen tiempos mejores".



Los diputados y la Sepaf acordaron que durante los siguientes 30 días sostendrán reuniones para determinar si el presupuesto será sometido a reajustes.

Presupuesto 2017: 98 mil 932 millones de pesos, ocho mil millones de pesos más que en 2016



Proyecciones de gasto 2017:

*Educación: 41 mil 473 MDP

*Desarrollo Municipal: 18 mil 219 MDP

*Salud: 12 mil 976 MDP

*Desarrollo Social: Tres mil 018 MDP

*Movilidad: mil 092 MDP

*Empleo: mil 113 MDP

*Cultura: 700 MDP

*Campo 400 MDP

*Medio Ambiente 408 MDP

Innovación 333 MDP

