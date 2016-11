Zona de 5 de Febrero, vigilada, sin 'coyotes' y sin clientes

Salvador Caro y representantes del lugar recorren la zona para supervisar los avances sobre mejorar la imagen de los negocios

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- La tarde de este jueves, autoridades de Guadalajara encabezadas por el comisario, Salvador Caro Cabrera, dieron un recorrido de la mano de representantes de comerciantes de la zona de venta de autopartes de 5 de Febrero para supervisar los avances del acuerdo mutuo de mejora de la imagen.

Del recorrido destacó que las aceras estaban libres y en su mayoría limpias, los comerciantes remozaban y limpiaban sus fachadas, había un constante patrullaje de la Policía y el paisaje natural de los vendedores que se acercaban a los automovilistas a ofrecer directo a sus ventanillas refacciones ya no estaba, pues se liberó la zona de los llamados "coyotes". Sin embargo, la zona también quedó libre de clientes, pues se veía prácticamente desierta.

El viernes pasado, autoridades municipales se reunieron con comerciantes de la zona donde acordaron una mejora en la imagen de las fachadas y las calles. Esto, con la participación de los propios particulares y de Servicios Públicos Municipales.

Así, en estos últimos días se recogieron los obstáculos que había en las aceras, personal del municipio retiraba maleza acumulada y pintaba machuelos, además de que los propios comerciantes pintaban sus fachadas. Se estimaron aún varias semanas de labores.

El número de "coyotes" que identificaron las autoridades fue de unos 150, de los que se han detenido unos 40 por diversas faltas administrativas, por comercio en vía pública, principalmente. "Hemos atendido el tema de la inseguridad, de la presencia anómala de vendedores que usaban la calle ilegalmente. (...) La presencia de 'coyotes' es mínima", indicó Caro Cabrera.

Esperan a que abran 70 locales para revisarlos

Desde el inicio de los últimos operativos en la zona, en los que han participado autoridades federales, del Ejército y municipales, se han clausurado unos 25 negocios y 40 están en proceso de regularización. La mayor parte fue por falta de licencias municipales o por observaciones a la seguridad hechas por Protección Civil.

Sólo en tres negocios encontraron piezas al parecer robadas, entre ellos uno donde desmantelaban taxis.

Sin embargo, se detectaron aún unos 70 inmuebles a los que no han podido revisar porque no los han abierto y que no pueden abrir porque no cuentan con los suficientes elementos para poder ingresar. "Vamos a esperar a que abran". Actualmente, dijo, ya hay condiciones para garantizar seguridad en la zona.