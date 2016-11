Tlajomulco y Guadalajara encabezan robo a tráileres

La capital del estado es la que registra el mayor incremento entre los años 2015 y 2016: los ilícitos pasaron de 39 a 70

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- Más allá de que se instalen equipos de rastreo por posicionamiento satelital (GPS, por sus siglas en inglés) en los vehículos de carga pesada, la Fiscalía del Estado ha recomendado a las empresas del ramo que afinen su selección o contratación de personal, para impedir que existan robos desde el interior de las empresas. José Medina Mora, presidente de la Coparmex en Jalisco, afirma que el Gobierno del Estado ha prometido una reducción en la incidencia de robos, “la respuesta ha sido favorable”. Pero advierte: “Lo que buscamos, y lo que busca la ciudadanía, finalmente son resultados”.

Mientras tanto, las estadísticas de Fiscalía revelan un alza en robo a vehículos de carga pesada. Éstos se concentran, particularmente, en seis de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, donde se contabilizan 304 de los 547 delitos en el año.

Tlajomulco y Guadalajara son las localidades con más casos en este año: 74 y 70, respectivamente. Enseguida se encuentra Tlaquepaque, con 64. Pero el incremento más notable está en el municipio capital, pues el año pasado se abrieron 39 averiguaciones previas, por lo que el delito incrementó casi 80% para 2016.

Sin embargo, Karla Salcedo, directora de Averiguaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado, apunta que “el índice delictivo ha bajado; hemos tenido buena respuesta a nivel de prevención”. Expone que si bien no es posible revelar los puntos carreteros en donde se han cometido más delitos, o donde se aplican los operativos, sí hay resultados notables en el combate a este delito.

La Fiscalía ha sugerido a las firmas transportistas que adapten sistemas GPS a fin de incrementar su nivel de protección. “Que nos manifiesten cuando (sus unidades) salen de ruta y nosotros tomar una línea de investigación para llegar a detenciones en flagrancia”.

La “patrulla” asegurada por robar camiones de carga

La patrulla “pirata” o “clonada” de la Secretaría de Movilidad de Jalisco que en abril pasado fue localizada en una bodega de la Zona Industrial de Guadalajara, y la cual era utilizada por delincuentes para cometer robo a vehículos de carga en la metrópoli, continúa en un corralón del IJAS en la Zona de Huentitán. Su futuro será decidido una vez que concluya su proceso legal en la Fiscalía de Jalisco, pero una probabilidad es que sea destruida o compactada para venderse como chatarra.

El vehículo, adaptado con torretas y sirenas, incluso con calcas “oficiales” de la Secretaría de Movilidad, ha pasado más de medio año encerrado en el corralón.

Previamente, las placas se entregan a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), para que sea esa instancia la que se encargue de destruirlas.

SISTEMAS DE RASTREO, LA PRIORIDAD

Para mejorar los tiempos de respuesta ante la comisión de un robo a vehículos de carga pesada, la Fiscalía comenzó el acercamiento con empresas que se dedican al rastreo satelital.

Karla Salcedo afirma que de esa manera, la Fiscalía podrá responder en el momento exacto en que los vehículos salen de la ruta prestablecida. “Pero apenas estamos comenzando con esa comunicación”.

Su meta es lograr que las empresas permitan a las áreas de investigación el acceso a sus equipos de rastreo.

"ALERTA AMARILLA"

Los equipos electrónicos, la principal atracción

Los indicadores en aumento sobre el robo a vehículos de carga no sólo impactan en la percepción de seguridad entre la población, sino en la economía de las empresas y, por ende, en la competitividad del Estado. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, explica que, por el momento, Jalisco “se ha logrado mantener en un punto competitivo”, pero la incidencia y el hecho de que ahora las empresas tengan que invertir un 30% más en el resguardo de sus cargas, “sí preocupa”. Y subraya que el robo de equipos electrónicos es el principal foco de atracción de los delincuentes.

Considera que, por el momento, Jalisco está en alerta “amarilla”, pues en zonas como la Península de Yucatán y otros puntos del Norte del Océano Pacífico hay condiciones de mayor seguridad en relación con nuestro Estado, en tanto que otros puntos cercanos, como Michoacán y Guerrero, son más complicados.

En el comparativo internacional, las empresas que deciden establecerse en Guadalajara consideran montos de inversión en seguridad como si decidieran asentarse en ciudades como Chicago. “Ambas son ciudades muy grandes y tienen temas de seguridad, por lo que requieren de gastos relativos en ese sentido. Lo que nos preocupa es que eso nos ha dado una cierta competitividad, pero en la medida que están incrementando esos robos de mercancía estamos a punto de perder competitividad”.

Los GPS cuestan cinco mil pesos en promedio

La gran mayoría de las unidades vigiladas con sistemas de rastreo satelital en el país son vehículos particulares. Hay lógica en esto, pues también son mayoría. Después se encuentran los camiones de carga ligera y los de carga pesada. En cuarta posición están las motocicletas y al final están los tractocamiones y semirremolques.



El incremento en la cifra de robos en el país ha obligado a los propietarios de vehículos a protegerlos con medidas adicionales al bastón, la alarma o la instalación de un corta-corriente. El costo de esta tecnología varía en función del modelo del auto y su dimensión, pero tiene un precio promedio de cinco mil pesos, con rastreo por dos años, aunque el costo puede disminuir si se instala en flotilla.

GUÍA

¿Para qué sirve la geolocalización?

Instalar un sistema de rastreo satelital puede ser una herramienta valiosa para ayudar a combatir los indicadores en materia de robos y asaltos.

Para los vehículos de carga, las bondades son aún mayores. De acuerdo con la empresa EgoTrack (http://www.egotrack.net/), la localización geográfica de las unidades en tiempo real pueden significar ahorros hasta en combustible.

Además de ser útiles para evitar los robos, estas son otras de las bondades que ofrece un sistema de posicionamiento satelital:

• Revisar los patrones de manejo del conductor.

• Verificar que el vehículo no se use fuera del horario permitido.

• Verificar tiempos muertos.

• Checar que no se exceda el límite de velocidad.

• Chequeo en tiempo real de los niveles de las baterías.

• Control de rutas.

• Horas de inicio, descanso y paro de labores.

• Ahorro en consumo de combustible.

• Menor desgaste de llantas.

• Menos gasto en el mantenimiento de unidades.

LA VOZ DEL EXPERTO

Daña imagen del Estado

Francisco Jiménez Reynoso (investigador de la UdeG)

Dada la cercanía de Jalisco con el Puerto de Manzanillo, y la logística en los traslados desde ese punto, a Jalisco le afecta “seriamente” en su imagen que se incrementara el robo a vehículos de carga.

En la opinión del experto, ese distribuidor natural significa un enorme peso para la Entidad. Y al tener tantos años operando, las bandas delictivas han asimilado los horarios, tipos de carga y hasta las rutas trazadas.

“Nos perjudica como Estado y daña la imagen seriamente (…) Muchos de esos tráilers con mercancía pasan por Jalisco. Entonces, les resulta fácil saber cuál es el contenido de estas unidades y, en virtud de ello, pueden darse una idea clara de dónde van a colocar la mercancía. Tienen una logística clara, así como también una operatividad específica estas bandas”.

La proliferación del delito, indica, tiene su razón de ser en dos bases: primero, el poder que ha logrado el crimen organizado desde el sexenio pasado; y el segundo es la “falta de coordinación” entre autoridades.

“Se fortalece la delincuencia y se va multiplicando o reclutando a cada vez a más personas y, por otro lado, a la falta de actividad de inteligencia en los tres niveles de Gobierno”.

Evite ser víctima de la delincuencia

Para evitar ser víctima del robo o asalto de su vehículo, la Fiscalía ofrece las siguientes recomendaciones para autos y vehículos de carga:

1.- No estacione su auto en zonas oscuras o solitarias.

2.- Las zonas comerciales a punto de cerrar también son riesgosas.

3.- Si tiene sospechas de un grupo de personas que están cerca de donde se estacionó, reconsidérelo.

4.- No deje su vehículo estacionado por mucho tiempo en el mismo lugar, especialmente si está abandonado.

5.- Adapte su unidad con sistemas de seguridad (alarmas, cortacorrientes, candados y GPS).

6.- Deje su vehículo en zonas iluminadas.

LA CIFRA

6 mil 300, los vehículos particulares robados en Jalisco entre enero y septiembre.

Denuncia

Si sufrió un robo de su vehículo, debe presentarse ante la Fiscalía del Estado (Calle 14 número 2567 en la Zona Industrial) para presentar su denuncia.

Sigue: #DebateInformador

¿En qué carretera o colonia detecta la mayor inseguridad ante el robo de vehículos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador