Fiscalía admite denuncia de videobloguera por amenazas

Los involucrados comparecieron ante la dependencia; el acusado anticipa demanda civil

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- Las acusaciones difundidas vía redes sociales por la videobloguera Fernanda Dudette contra un hombre que, asegura, la ha amenazado de muerte, concluyeron ayer con la presentación de una denuncia formal por amenazas, mientras que el acusado aseguró que procederá por la vía civil por el daño a su imagen y la de su familia.



La afectada afirmó en varias publicaciones a lo largo de este miércoles que Alberto Jiménez Martínez, un usuario de redes sociales al que ella identifica como exfuncionario y agresor de periodistas, la amenazó durante un encuentro en la calle con que haría que la "levantaran" para violarla o matarla.



En sus videos y diferentes publicaciones, Fernanda Dudette explica que el acusado y ella ya tuvieron problemas hace año y medio, cuando él intentó golpearla y luego agredió a un amigo de ella.



Por aquellos hechos los tres involucrados comparecieron ante la Fiscalía General de Jalisco y resultó un acuerdo para que Jiménez Martínez no volviera a agredirlos ni a tener contacto con ellos; quedó registrado en una averiguación previa del 12 de junio de 2015, ante la agencia C para detenidos de la Fiscalía local, con el número de registro 8411-2015.



Pero el señalamiento más enfático de la videobloguera es que en aquella ocasión la Fiscalía General de Jalisco no recibió su denuncia ni por las amenazas ni por el acoso por vías cibernéticas, sino solamente la agresión contra su amigo. De hecho, en entrevista telefónica, Fernanda Dudette aseguró esta noche que hace año y medio la desalentaron al señalarle que, si no había sido golpeada, no tenía caso que denunciara amenazas.



Eso cambió ayer, explicó la quejosa, cuando, después de sus publicaciones en internet, varios funcionarios y actores políticos comenzaron a comunicarse con ella para animarla a que denunciara, y finalmente cuando, por la tarde, el propio fiscal general Eduardo Almaguer le contestó para decirle que investigarán sus acusaciones.



Después de las 20:00 horas de este miércoles, la propia videobloguera publicó un nuevo video en el que explicó que había ido a las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia --registrada con el número 56501/2016--, y que esta vez no sólo la aceptaron por amenazas, sino que además admitieron las capturas de pantalla y testimonios con los que busca probar que el acusado la ha acosado desde hace tiempo.



Entre otras cosas, la quejosa subrayó que la atención que recibió este miércoles demuestra que sí hay maneras de que otras personas que hayan sufrido acoso o amenazas, en persona o por vías digitales, denuncien y exijan una reacción a las autoridades, aunque también admitió que su visibilidad en redes sociales influyó para esa respuesta.



Igualmente invitó a que otras personas afectadas por el acusado lo denuncien y aprovechen el antecedente de su denuncia de este miércoles.



Prevé acusación por daño moral



En medio de los señalamientos en redes sociales, Alberto Jiménez Martínez negó las acusaciones y advirtió que procederá en contra de Fernando Dudette por la vía civil, pues él y su familia se ven afectados por su imagen.



También en entrevista telefónica, Jiménez Martínez aseguró que, desde lo ocurrido hace año y medio, no ha vuelto a tener contacto con la videobloguera y que de hecho no le interesa estar enterado de su actividad. Afirmó que la mujer miente y subrayó la versión que él ya había dado a conocer este miércoles a través de su cuenta de Twitter @jimenez_mart: que la mujer busca victimizarse con sus denuncias y que, de hecho, él es quien está preocupado.



"Yo no la amenacé. Yo simplemente puntualicé las cosas porque ella es muy buena para agredir, para denostar. Si no estás de acuerdo con ella, eres lo peor del mundo: eres mocho, eres reaccionario, eres retardatario... Asómate a su perfil para que veas cómo se expresa de la gente, de los que piensan diferente de ella".



Con esa base, sostuvo que exigirá a la acusadora una disculpa pública, y al fiscal general del estado que explique con qué pruebas o evidencias acepta la versión de Fernanda Dudette.

También señaló que, con base en lo que establece el Código Civil de Jalisco en torno al daño moral (artículos 1391 a 1394), él podrá exigir incluso una reparación de daño. "Sí lo voy a hacer, voy a demandarla porque me está difamando. Afortunadamente la Corte de este país ha sentado jurisprudencia muy clara y la señorita está cometiendo esa falta".



Amenazas



El artículo 188 del Código Penal de Jalisco establece que es un delito, "de cualquier modo", amenazar a otra persona, y prevé una pena de 15 días a un año de prisión más multa por el importante de dos a ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.



Daño moral



El artículo 1391 Código Civil de Jalisco prevé que "la violación de cualesquiera de los derechos de personalidad produce el daño moral" y que el responsable deberá "repararlo mediante una indemnización pecuniaria". También dice que no se considera daño moral "el causado por los derechos de opinión, crítica, expresión e información".

EL INFORMADOR / IVÁN GONÁLEZ