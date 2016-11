Fiscal promete ayuda a videobloguera que denuncia acoso y amenazas

La afectada, Fernanda Dudette publica que un hombre le dijo que haría que la 'levanten'

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, aseguró hoy a una videobloguera tapatía que la dependencia investigará sus denuncias acerca de un hombre que la acosa y la ha amenazado de muerte por sus publicaciones en redes sociales.



La afectada es Fernanda Dudette, que durante este miércoles publicó en sus cuentas de Facebook y Twitter su reclamo de ayuda dirigido al jefe de Policía de Guadalajara, Salvador Caro, y al fiscal Eduardo Almaguer.



La mujer afirma que el hombre, que la ha acosado en anteriores ocasiones y golpeó a un conocido suyo, volvió a amenazarla con que la golpearía e incluso haría que la "levanten" y la violen.



En el video y en las publicaciones identifica al agresor con el nombre de Alberto Jiménez Martínez y con sus respectivas cuentas de redes sociales al hombre que acusa, al que señala como un "golpeador" que la agredía desde que, en las elecciones de 2015, ella apoyó al hoy diputado independiente Pedro Kumamoto.



Pero la principal queja de la afectada en su video es que, aunque en la primera ocasión en que señaló al supuesto acosador éste fue arrestado, "no he podido meter una denuncia, aunque lo intenté, porque no me habían golpeado".



La quejosa subraya que, como ocurre a otras mujeres que sufren acoso pero no violencia física, eso la deja desprotegida, porque "hasta que no me golpeen" no podrá esperar apoyo de la autoridad.



Con esa queja principal, Fernanda comenzó a publicar quejas y a solicitar ayuda en sus redes sociales, y finalmente esta tarde el fiscal respondió por Twitter con dos mensajes: "Lamento la situación por la que estás pasando, tienes mi apoyo; he instruido a personal de @FiscaliaJal para investigar las agresiones y amenazas que has recibido".



En las mismas redes sociales donde Fernanda Dudette publicó sus denuncias, otras personas secundan las acusaciones contra el señalado y lo señalan como responsable de otros casos de acoso.



Además hay usuarios que dirigen las quejas de la bloguera hacia dependencias como el Instituto de la Mujer de Guadalajara, para subrayar el caso como un ejemplo de violencia de género en el estado.



En la cuenta de Twitter @jimenez_mart, el acusado, por su cuenta, niega las acusaciones y rechaza que haya un antecedente penal de agresiones contra la videobloguera. Sin embargo, en esas mismas publicaciones otros usuarios publicaron videos con las noticias de televisión en donde se narran los sucesos recordados por Fernanda Dudette.