Seguimiento a iniciativas y autoevaluación, reto de diputados

Expertos y organismos consideran que legisladores deben eliminar prácticas de reparto de cuotas

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- A un año de que comenzó la 61 Legislatura, expertos y organismos de la sociedad civil consideraron que los retos que deberán asumir los diputados en los siguientes dos años será darle seguimiento a las iniciativas propuestas y eliminar las prácticas de reparto de cuotas en la elección de puestos públicos.



El observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sostuvo que los legisladores han cumplido con la mayoría de los 10 criterios que este organismo utiliza para evaluar la calidad de las iniciativas



Sin embargo, Jesús Rivera Fergman, integrante del observatorio, señaló que la presente legislatura carece de una evaluación sobre las propuestas planteadas al pleno y la medición de un impacto a largo y mediano plazo.



Indicó que en una revisión a 360 iniciativas de ley, presentadas por los actuales diputados, no cuentan con estos aspectos.



"La previsión de evaluación es difícil, porque no nos dicen para qué sirven las leyes que proponen, los plazos y la medición de impacto, eso es lo que más falta".



Por su parte Cecilia Díaz Romo, activista y promotora de la participación ciudadana, señaló que una de las fallas que ha repetido la presente legislatura son los "vicios" al momento de elegir a magistrados o consejeros.



Indicó que estos procedimientos están regulados por "el reparto de cuotas", por lo que invitó a los legisladores a trabajar por mejorar los mecanismos de elección en cargos públicos.



"La nefasta y ya común práctica de reparto de cuotas. Una y otra vez que se emiten convocatorias, cuyos requisitos no se respetan, se hacen simulaciones de capacidades y perfiles y finalmente se otorga la posición a quien, de antemano, ya estaba seleccionado".



Indicó que los diputados tienen en puerta varias cargos públicos por designar. Entre los que destaca el nombramiento del titular del Auditor Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y el magistrado que suplirá a Luis Carlos Vega Pámanes.



El análisis de la legislatura se realizó en el primer informe de actividades del diputado por Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, quien reconoció que el seguimiento jurídico a las iniciativas es uno de los aspectos que no se pueden perder de vista.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ