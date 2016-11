El PRI tiene en la mira a Emilio González Márquez

Senadores piden informe sobre avance en las investigaciones por corrupción contra el ex gobernador de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- El ex gobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez está en la mira del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, que, en medio de varios casos de investigación y denuncias contra ex gobernadores en el país, lo señaló como otro ex funcionario acusado de corrupción durante su gestión.

Según reveló la Gaceta del Senado del martes, con el acuerdo del 9 de noviembre pasado el PRI promueve una propuesta para que la Contraloría de Jalisco dé un informe pormenorizado sobre qué avance llevan los procesos administrativos y penales en contra de González Márquez (2007-2013) y otros funcionarios de su administración, por supuestos desvíos de fondos públicos.

Los priistas usan argumentos como el informe del entonces contralor Juan José Bañuelos, de octubre de 2013, acerca de un supuesto daño patrimonial contra el estado durante el gobierno de Emilio González por siete mil 573 millones de pesos. Subrayan que esto incluye el desvío de dos mil 531 millones de pesos en temas de obras públicas como en el caso de las Villa Panamericana.

Otro caso que recuerdan es la denuncia presentada por la Contraloría en enero de 2016 acerca de presuntas irregularidades en la compraventa de la Casa Jalisco en Chicago, que fue adquirida en 2009 con una inversión de 65.5 millones de pesos.

También recuerdan que hasta febrero de 2015 hubo 12 denuncias penales en contra de funcionarios de esa administración.