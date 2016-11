Destacan alcance de gobiernos subnacionales contra el calentamiento global

Hizó énfasis en la creación del manual de buenas prácticas para combatir el cambio climático

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- En su última participación en la Conference of the Parties (COP22) del Convenio-Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la ciudad de Marrakech, Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco y copresidente para América Latina de The Climate Group, dijo que una de las acciones primordiales del encuentro es la adhesión de más gobiernos subnacionales del mundo a tomar parte en las acciones contra el calentamiento global.

Sandoval destacó el acuerdo con otros copresidentes para la creación de un manual de buenas prácticas en el que puedan compartir experiencias exitosas como la creación de programas orientados a reducir la huella de carbono e impulsar economías sustentables entre el sector privado y las universidades.

Parte de las tareas pendientes de la COP22 es persuadir a los gobiernos que no respaldan este tipo de acciones de la importancia que tiene detener el incremento de temperatura del planeta.

“El señor Trump tiene una visión retrograda con relación al cambio climático, por más intereses industriales. Si tanto Canadá como el mismo Estados Unidos con muchos gobiernos, inclusive republicanos, están convencidos de que tenemos que llevar una agenda contra el cambio climático, esto nos fortalece a los gobiernos subnacionales para reducir el calentamiento global”, añadió el gobernador jalisciense.

La administración del Estado ha impulsado programas como el Fondo Verde y el trabajo conjunto de universidades y empresas que estimulan el desarrollo de economías bajas de carbono. Sandoval recalcó el logro que significa que México se convierta en el segundo país en crear su Ley Nacional Contra el Cambio Climático, que concuerda con los objetivos de los convenios y compromisos adquiridos durante la COP21 de Paris.

EL DATO

Reunión fructífera

El gobernador Aristóteles Sandoval también dialogó sobre los avances y políticas públicas con Jeffrey Sachs y Laurence Tubiana, reconocidos como el gurú académico y la principal impulsora en el mundo de acciones contra el cambio climático, respectivamente.