Nuevos taxis pirata madrugan a Semov

En Tlajomulco circulan autos pequeños con el logotipo de 'transporte público' que ya compiten contra los mototaxis; ambos son irregulares

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- En San Juan y San Lucas Evangelista, en Tlajomulco, los camiones tardan una hora en pasar y demoran tres más en sus recorridos hacia el Centro tapatío. Es un calvario, refiere Janeth Guzmán, quien pierde hasta 12 horas en su ida y vuelta al primer cuadro de Guadalajara. Por eso en la zona ya surgió una nueva modalidad de taxis pequeños, que ahora compiten con los mototaxis. Los dos irregulares.

Silvino Marabel es conductor de uno de éstos y porta el número 24 de la flotilla. Viaja en un auto blanco que tiene rótulos en los que se lee “transporte público”. Pero la unidad es pirata, no tiene permiso de la Secretaría de Movilidad (Semov).

Argumenta que trabaja para una cooperativa: Transporte Comunitario de Tlajomulco, con un mes funcionando, pero “ha comenzado a ganar terreno. Yo he viajado hasta cinco veces al día desde el Centro de Tlajomulco al de Guadalajara”.

Silvino no tiene tarifas y cobra a su criterio: “No es lo mismo llevar a un enfermito al IMSS… si no tienen su dinero completo les puedo manejar en dos pagos… a veces no les he cobrado”.

Gustavo Adolfo Flores Delgadillo, director de Transporte Público de la Semov, confirma que estas unidades no tienen permisos. “Las cooperativas no están dentro de los esquemas de la Secretaría”. Advierte que “ya se han retenido vehículos” y seguirán los operativos.

La Semov advierte que los mototaxis quedarán erradicados y en 2017 se concretará la transición al modelo de las Cuencas de Servicio (camionetas tipo Van). Mientras tanto, la nueva modalidad exhibe la facilidad con la que operan autos irregulares.