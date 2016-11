Amplían las concesiones de autopistas en Jalisco

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prolonga hasta 60 años los contratos de las vías de cuota

GUADALAJARA, JALISCO (15/NOV/2016).- Los jaliscienses tendrán que seguir pagando cuota por transitar en autopistas de la Entidad por un largo tiempo, ya que estos caminos están concesionados por amplios periodos, y en los últimos años se han extendido los contratos. Está el caso de la vía Guadalajara-Colima, cuya concesión termina hasta 2047, cuando inició originalmente en 1987.

Al cuestionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre cuándo se liberan las autopistas, manifestó que esto sucede conforme a la vigencia pactada en los títulos de concesión. Sin embargo, existe la posibilidad de ampliar las concesiones, lo cual ya sucedió.

Para extender el periodo de las concesiones, explicó, se realiza conforme al Artículo Sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Con base en éste se establecen los criterios bajo los cuales se puede otorgar una modificación al plazo del periodo de vigencia y se consideran los siguientes puntos:

En cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las concesiones, cuando a juicio de la SCT se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubieran previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión. En cualquier momento de su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión.

El Artículo Sexto en su tercer párrafo es claro en cuanto al plazo máximo de las concesiones, al establecer que se otorgarán hasta por un periodo de 30 años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un lapso equivalente al señalado originalmente, por lo que ya no se puede prorrogar la concesión más tiempo.

Para volver a concesionar una autopista cuyo plazo de vigencia venció, la SCT deberá realizar una nueva licitación basada en el Artículo Séptimo de la Ley.

ALERTA

Amplían vías de cuota

En la autopista Guadalajara-Colima se realizan obras de ampliación de dos a cuatro carriles en más de 16 kilómetros de longitud, con un monto estimado de inversión de mil 908 millones de pesos, detalló SCT.

Este 2016 se realizan trabajos en las autopistas del Paquete Centro Occidente: Maravatío-Zapotlanejo, Guadalajara-Zapotlanejo y Zapotlanejo-Lagos de Moreno, correspondientes a los programas de operación y conservación rutinarios.

En el caso del Macrolibramiento, están en proceso los trabajos para terminar 86 kilómetros, mientras en julio pasado se abrieron los primeros 25 de los 111 que comprenderá la ruta.

TRANSPORTE DE CARGA

Tarifas para tráileres, de las más caras en Jalisco

Para el caso de los camiones de carga (de cinco ejes), la autopista más cara en Jalisco resulta la Guadalajara-Zapotlanejo, en la que tienen que erogar en promedio 4.9 pesos por kilómetro recorrido.

Por tramo, el más caro para el transporte de carga de cinco ejes se ubica en el entronque San Juan de los Lagos-El Desperdicio, en el que pagan 6.2 pesos por kilómetro recorrido en promedio, esta vía se ubica en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno. El segundo tramo más oneroso es el de Ciudad Guzmán-El Trapiche, que les cuesta a 5.2 pesos el kilómetro en promedio; este último camino se localiza en la ruta Guadalajara-Colima.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Deben liberar el cobro...”

Martín Romero Morett (académico de la UdeG).

A consideración de Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las carreteras de cuota deberían ser liberadas. Son caminos, dijo, por los que los usuarios ya pagaron lo que se invirtió en su construcción.

El mantenimiento y obras de ampliación de las vías que en este momento son de cuota, subrayó, debería realizarse por parte del Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con recursos que el ciudadano aporta vía diversos impuestos; si no lo hace, entonces “que nos expliquen para qué pagamos impuestos, si no es para hacer reparaciones a los caminos… No tenemos por qué seguir pagando eso (las autopistas)”.

Para el académico “es un abuso desmesurado de los Gobiernos”, que deberían realizar una reingeniería en las administraciones para bajarle de “peso” a la burocracia y hacer más eficiente el gasto.

Piden acotamientos amplios

Como regular califican los industriales el estado de las autopistas en Jalisco. Identifican algunos aspectos a mejorar para circular con mayor rapidez y seguridad en las vías.

Un denominador común es encontrar obras de reparación en los caminos de cuota, que obligan a reducir la velocidad hasta a 30 o 40 kilómetros por hora en áreas donde podrían circular a 80 a 90 kilómetros por hora.

Es bueno que intervengan las autopistas para mejorarlas, lo malo es la “lentitud” con la que se realizan los trabajos, señaló el presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Enrique Dueñas Rodríguez.

En la autopista Guadalajara-Colima donde transitan al día tres mil 500 tráileres, a la altura del Puente Beltrán, se requiere doble carril (ahí se realizan obras para un nuevo puente).

Los retrasos que representan las obras lentas o tramos dañados afectan a los industriales, al dificultar los compromisos para entregar justo a tiempo. Las mercancías del Puerto de Manzanillo tienen que estar en la frontera Norte, en Laredo, en 24 horas.

Entre las causas de retraso está también que en la autopista Guadalajara-Colima se niegan a facturarles si el tráiler no está en el lugar, lo que significa detenerse por lo menos 30 minutos para realizar ese trámite.

Dueñas Rodríguez demandó a los concesionarios que construyan acotamientos amplios o zonas reguladoras de transporte donde puedan estacionarse los vehículos de carga. Los conductores tienen la necesidad de descansar de sus largos trayectos, de manera que se estacionan “en donde pueden”, lo que provoca un tema de inseguridad como son los frecuentes choques contra esas unidades al estar paradas.

El Macrolibramiento está subutilizado

En el primer mes de la apertura del Macrolibramiento de Guadalajara, en un tramo de 25 kilómetros, la vía era escasamente transitada: en una hora se contabilizó el paso de sólo 13 vehículos, incluidas ambas direcciones de circulación.

Las proyecciones de las autoridades durante la puesta en funcionamiento de los primeros kilómetros, realizada el pasado 28 de julio, era que este camino que conecta carretera a Chapala con la autopista México Guadalajara fuera transitado al día por más de seis mil vehículos de largo itinerario.

La mayoría de las 13 unidades que se detectaron en circulación durante una hora de observación eran particulares, únicamente pasaron un vehículo de carga y una pipa.

A lo largo de la vía compuesta por dos carriles de concreto hidráulico, por sentido, se transita con total libertad. Transcurren largos minutos sin observar una sola unidad en tránsito.

En el primer mes de apertura del Libramiento, en algunos puntos del tramo en circulación todavía se realizaban labores para evitar la caída de piedras en la superficie de rodamiento.

Uno de los trabajadores relató que hay días en los que se observa más paso de vehículos de carga pesada, aunque en general todavía es poco el paso de automotores, “unos 10 mínimo” en promedio por hora, estimó el joven quien prefirió no proporcionar su nombre.

Utilizar el Macrolibramiento cuesta 21 pesos en el caso de las motocicletas, 44 pesos para los automovilistas y llegará hasta 93 pesos, dependiendo de los ejes del camión de transporte.

La construcción del primer tramo de 25 kilómetros a cuatro carriles en concreto hidráulico requirió una inversión de mil 300 millones de pesos.

Esta ruta completa tendrá 111 kilómetros de longitud, costará cerca de ocho mil millones de pesos y permitirá que parte del tráfico pesado que va del corredor México-Nogales no circule adentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La construcción del Macrolibramiento inició en 2012, pero los trabajos han sufrido retrasos. La obra ha enfrentado problemas con ejidatarios por los terrenos donde se construye la vía.

Resolver los 50 amparos que interpusieron ejidatarios por terrenos en distintos puntos del Macrolibramiento, representaron para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertir 200 millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto, reveló el Centro Jalisco de la SCT.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del mantenimiento de las carreteras de cuota en Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador