Nombran a nuevo comisario de Tlaquepaque

Gustavo Jiménez entra en lugar, aunque de manera interina, de Camilo González Lara

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Este lunes se nombró como nuevo director de la Policía de San Pedro Tlaquepaque a quien era el subdirector de la dependencia, Gustavo Jiménez Moya. Éste sustituye a Camilo González Lara aunque de manera interina y aún de manera indefinida, según informaron las autoridades.

Gustavo Flores Lamas, secretario General del Ayuntamiento, explicó que fueron los exámenes de confianza los que derivaron en que González Lara abandonara la dependencia. Si bien éste contaba con la aprobación de sus exámenes cuando estaba en la Comisaría de Guadalajara, lugar que dejó para dirigir en Tlaquepaque, en éste último municipio se le solicitó que aplicara de nuevo.

No obstante, han tardado mucho tiempo y aún no se los aplican de nuevo. "Se vino postergando las fechas y vinieron solicitándose reconsideraciones a las aplicaciones de los exámenes de control de confianza. La verdad es que Tlaquepaque no podía estar en un estado de incertidumbre en tanto le dan las fechas para la presentación de los exámenes". Así, en un acuerdo mutuo entre González y la alcaldesa, María Elena Limón, dejó la dependencia para que tomara su lugar quien era subdirector.

En cuanto a la situación de seguridad en Tlaquepaque, Jiménez explicó que los índices delictivos son muy similares a los de otros municipios. "Vamos muy bien, lo único que se nos ha incrementado a todos los municipios son los homicidios dolosos". La estrategia de vigilancia impuesta por González seguirá, con base en patrullajes en cuadrantes, toda vez que detectaron que sí ha funcionado.