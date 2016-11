Fieles celebran clausura del Año de la Misericordia

Alrededor de 10 mil personas se dieron cita en el Santuario de los Mártires para la celebración

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- A pesar del frío y la lluvia constante que se experimentaron desde temprana hora del domingo, alrededor de 10 mil personas se dieron cita en el Santuario de los Mártires para celebrar la clausura del Año de la Misericordia.



El lugar presenta pocos progresos desde que se oficiara por primera vez misa en noviembre de 2015. No existe un camino pavimentado para ingresar, en su lugar hay piedras, barro y maleza; en cuanto al recinto principal, aún carece de piso, ventanas o vitrales, puertas y bancas de madera.



Muchos iniciaron su peregrinar desde primeras horas de la mañana; los más madrugadores alcanzaron a apartar alguna de las ocho mil sillas plegables que se colocaron en la sala principal. Otros, que llegaron más tarde, se colocaron de pie en el área perimetral, donde permanecieron tiritando de frío por el viento que se colaba al edificio, con los zapatos mojados y llenos de lodo.



La ceremonia religiosa fue presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, cuyas palabras fueron seguidas con atención por los asistentes, quienes entonaron cada alabanza, canción y oración pronunciadas durante la hora y media que duró el evento. Incluso hubo quienes se arrodillaron en el barro.



Robles Ortega, tras pronunciar un sermón en torno a la importancia del trabajo y sobre los efectos de las redes sociales en el comportamiento de las personas, agradeció al Cabildo metropolitano y a los fieles el apoyo para la realización de las actividades del Año de la Misericordia.



Por otro lado, a pesar de que las obras para edificar el Santuario iniciaron hace casi una década, aún se desconoce el presupuesto que se requiere para concluirlo, así como la fecha en que estaría listo.



"El Santuario lleva su marcha de acuerdo con los recursos con los que se cuenta, no queremos precipitar el fin de la obra comprometiendo a la Arquidiócesis con recursos que no tiene, el Santuario lleva ese ritmo de acuerdo a los donativos de los fieles”, aseguró Robles Ortega.



Por su parte, Gerardo Aviña Ortiz, rector del Santuario de los Mártires, admitió que "hay necesidades urgentes, como hacer una banqueta para que la gente pueda subir, aunque ha habido avances como remodelar el presbiterio y poner los barandales, hacen faltan otras prioridades para que sea un lugar digno para los feligreses que nos visitan".



Tras lo cual, invitó a la feligresía a participar en la colecta anual "Peso a peso, deja huella", que se llevará a cabo el "domingo 20 de noviembre en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Guadalajara".



El año anterior, la colecta dejó donativos por un millón 800 mil pesos; mientras que de enero a septiembre de 2016, se recolectaron dos millones 100 mil pesos en beneficio del Santuario.



Robles Ortega pide calma ante victoria de Trump



Respecto a la incertidumbre que ha generado en México la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, por sus amenazas de realizar deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos, así como de construir un muro a lo largo de toda la frontera para impedir el tránsito entre ambas naciones, el cardenal Francisco Robles Ortega se dice respetuoso de la decisión de los estadounidenses y pide al Gobierno mexicano que se mantenga abierto al diálogo.



Tras reconocer que los procesos políticos de Estados Unidos tienen un impacto en México por su proximidad, afirmó que "se trata de un proceso de elección de un país, es una elección y un resultado respetable, (...) nuestro gobierno debe de mantenerse abierto al diálogo, a la negociación, sobre todo en los temas que tienen con la mutua relación de los países y el bien de toda la gente".



De igual manera, afirmó que "no puede nuestro país depender de lo que este candidato triunfante tenga pensado implementar, nuestro gobierno y nuestra nación tenemos que asumir y enfrentar nuestros problemas".



Asimismo, aseguró que el número de deportaciones se ha incrementado en años recientes, es decir, que se trata de una política que ya se encuentra vigente, por lo que es un fenómeno con el cual ya se tiene experiencia.



Finalmente, envió un mensaje a la feligresía que se encuentra temerosa de lo que pueda ocurrir a sus familiares que habitan en Estados Unidos: "Tengan confianza, no debemos olvidar que el trabajo que desempeñan nuestros paisanos en Estados Unidos se ha convertido en un trabajo esencial para ellos (los estadounidenses)".



EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS