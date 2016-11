Aristóteles pide en COP22 no politizar cambio climático

El gobernador de Jalisco asiste a la asamblea como representante de Latinoamérica y copresidente

MARRAKECH, MARRUECOS (13/NOV/2016).- En la Conferencia de las Partes (COP22) del Convenio-Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Marruecos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hizo un llamado a no permitir que posturas políticas radicales arriesguen los avances de la agenda global contra el cambio climático.



"Considero importante la declaración que se vaya a hacer en esta COP22, sobre todo en la consolidación y en el avance más rápido de los gobiernos locales y subnacionales para poder influir ante amenazas reales que hay en el mundo contra el cambio climático, no solamente de la industria, sino ahora de mensajes políticos radicales que pueden llevar a poner en riesgo la política global del cambio climático en la que se ha avanzado", declaró el mandatario en su intervención en la Asamblea general de Estados y Regiones de The Climate Group, que se realizó en la ciudad de Marrakech, donde los copresidentes de Asia-Pacífico, Europa, América del Norte, África y Aristóteles Sandoval, como representante de Latinoamérica y copresidente, acordaron las prioridades de The Climate Group para los próximos dos años.



El gobernador dijo que el papel de los gobiernos subnacionales es primordial en la lucha contra el cambio climático ante el panorama internacional con la victoria de Donald Trump. "Hay amenazas en el mundo hoy con la última elección de Estados Unidos, donde se habla por parte de quien fue electo de que esto fue un mito creado por otros gobiernos, esto es delicado porque sí lo tomamos como una amenaza real para el planeta. Ratificamos el compromiso para sumar más gobiernos subnacionales y locales de Latinoamérica y, sobre todo, ser soporte para que en México se sigan simposiums, conferencias y encuentros para evaluar nuestros avances al 2018", finalizó.



Glen R. Murray, ministro de Medio ambiente y Cambio Climático de Ontario, manifestó que Jalisco tiene un papel fundamental en la realización de la Cumbre de las Américas, y se ha convertido en un socio fuerte de Ontario, ayudando y aportando en acciones de nivel mundial contra el cambio climático.



Jalisco busca acuerdos para reducir emisiones



Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado, participó esta tarde de la reunión Under 2 Coalitio, de la Conferencia de Partes (COP22) en Marrakech, donde se presentaron estudios técnicos y casos de éxito para la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero y sistemas MVR (Medición, Reporte y Verificación) para reducir emisiones.



El objetivo del evento fue actualizar los acuerdos de la coalición integrada por gobiernos subnacionales, con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero a un nivel cero para el año 2050.



De acuerdo con lo remitido por el gobierno de Jalisco, la intención es que nuestro Estado tenga su sistema MRV, con lo que se convertiría en el segundo estado a nivel nacional en tenerlo, luego de la implementación en Veracruz.



LA FRASE



"Ahora los gobiernos subnacionales debemos movernos más rápido, comunicando, informando de manera puntual los casos de éxito y las buenas prácticas que hemos logrado con la colaboración con otros estados subnacionales del mundo", Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco.



EL DATO



En días pasados Aristóteles Sandoval anunció subsidios para ciudadanos que cuiden el ambiente, por ejemplo condonarán el refrendo a autos híbridos o darán apoyos para calentadores solares.





EL INFORMADOR / Ilse Astrid