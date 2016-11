El hombre detrás de los bloqueos del Aeropuerto

Don Nicolás, como le conocen en el ejido, afirma que al culminar su disputa con la SCT se dedicará de lleno a la siembra y a su negocio

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- Con 23 años en la lucha por las tierras de los ejidatarios de El Zapote, Nicolás Vega Pedroza se dispone a recibir, por parte del Gobierno Federal, un segundo pago de sus predios ubicados en donde ahora se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En su casa, localizada a unas cuadras de la plaza principal de El Zapote, tiene tres fotografías con el ex Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; estas imágenes datan del 22 de noviembre del 2007, cuando se les entregó el primer cheque por 40 millones de pesos como pago de sus tierras.

Vega Pedroza tiene 56 años y cuenta que siempre ha sido rebelde, por eso, desde que cumplió la mayoría de edad decidió truncar sus estudios de bachillerato al tercer semestre y viajar a Morelos para estudiar en el Instituto para Capacitación de Adiestradores Ejidales, con el fin de dedicarse a la defensa de las tierras. Incluso, pocos lo saben, llegó a ser regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2001, cuando gobernaba Guillermo Sánchez Magaña en Tlajomulco de Zúñiga.

Comentó que su padre, aunque era carnicero, se interesó igual que él en los problemas ejidales de su comunidad, hasta convertirse en cuatro ocasiones en representante del Comisariado Ejidal.

El ejidatario señaló que, por el momento, no le interesa ocupar un cargo público, ni utilizar su liderazgo para inmiscuirse en la política, aunque dijo conocer a varios funcionarios con cargos públicos importantes, como el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

Don Nicolás, como lo conocen en El Zapote, dijo que su único interés es repartir, en partes iguales a los 94 ejidatarios de la zona, el monto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometió a entregarles una vez que concluyan los avalúos de los predios. Tras presionar con tres bloqueos este año, los campesinos demandan una indemnización de más de dos mil 600 millones de pesos. Un tribunal ya falló a su favor y la autoridad federal evalúa y negocia el monto real a pagar.

Externó que cuando se dé por finalizado este asunto legal, se dedicará tanto a atender la empresa de construcción y renta de camiones que le pertenece, como a cultivar las tierras de maíz que son propiedad de su familia.

¿Cuánto tiempo del día dedica a la lucha por sus tierras?

Esta vez nada más fueron 40 días (de plantón en el aeropuerto). Al principio les llevábamos de almorzar. Mi esposa me ayudaba mucho a hacer de comer, de cenar y ya después acordamos que nada más sería una comida. También me iba a Palacio de Gobierno porque me llamaban a reuniones, además atendía otras demandas del ejido. Salía desde las 7:30 horas e iba al Tribunal Agrario, teníamos reuniones en el Ayuntamiento. Hacía toda la actividad que implica ser representante de un ejido, las 24 horas del día.

¿Tiene amigos políticos?

Conozco a muchos. En esto, se dice que casi no hay amigos. Pero, por ejemplo, conozco bien al presidente municipal Enrique Alfaro. Me acuerdo que yo iba a ser postulado presidente municipal por el PRD y le cedí mi lugar, yo hice los acuerdos con él.

¿Por qué tomó esa decisión?

Confiaba en él, tenía buena plataforma. Todos los mexicanos nos aventamos por una persona que habla bien. Los que eran representantes no lo querían, como Quirino Velázquez. En la UdeG no le tenían confianza, pero yo los convencí para que lo aceptaran como presidente municipal. Hice reuniones en Cuyutlán, en un restaurante que se llama Los Profes. Iba “El Pope” (Ismael del Toro) y Alberto Uribe, los que están ahorita.

Con Alfaro estuve hace poco en la presidencia municipal, para lo del Ejido. Al “Pope” yo lo apoyé, él dice que no, pero sí y a Uribe no lo apoyé, porque ya no me gustó.

¿Qué piensa de Alfaro ahorita?

Es un buen político, yo pienso que él es el que va a ser gobernador. A mí me fue mal con ellos, pero me la llevo bien ahorita con él.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Felipe Calderón?

Nomás la vez que me dió el dinero, nada más en ese evento. Yo no soy panista, pero si tengo un reconocimiento, por darle justicia a El Zapote, es hacia Felipe Calderón. Tengo muchos amigos del PAN, Toño Tatengo fue mi compañero como regidor.

Cuando les dieron los 40 MDP, ¿cómo se los repartieron?

En partes iguales, eramos 94 ejidatarios y a todos se les repartió en partes iguales. Lo mismo que cuando ganamos las 130 hectáreas de terreno, que a mí me tocó recuperarlos y ahora con el nuevo acuerdo también.

¿Confía en que les van a entregar la indemnización?

Tenemos que confiar en que es un proceso. Nosotros tenemos que esperar el avalúo que se tarda hasta mes y medio. Hemos leído también la sentencia.

¿Quién empezó con el conflicto?

Pues yo lo empecé, porque la gente de El Zapote no reclamaba. Pensaba que con esas dádivas ya les habían pagado y nosotros empezamos a ver el expediente.

¿Qué opina de las afectaciones a terceros?

Es de la única forma en que hacemos reaccionar al Gobierno. Había mucha gente que me decía que si no nos manifestamos no nos iban a hacer caso. Yo no sé si ahora nos paguen, pero cuando la gente se organizó para pedir cooperación fue cuando se preocuparon.

¿Quiénes conforman su equipo de abogados?

Sergio Arturo Pérez Rea y Maximiliano Lomelí Cisneros tienen trabajando conmigo tres años en asuntos del ejido... aunque cada que cambiá la presidencia, cambian también los abogados.

Dinero del estacionamiento

Para alcanzar un consenso en el pago de tierras del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hubo más de un acuerdo que no salió a la luz pública, comenta Nicolás Vega Pedroza, presidente del Comisariado Ejidal.

Contó que para retirar el plantón de la terminal aeroportuaria aceptaron el trato de recibir 40% de las ganancias del estacionamiento que es concesionado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Calculó que este recurso podría ascender a seis millones durante los dos meses que las autoridades federales demoren en realizar el avalúo, con el que se pretende determinar cuántos recursos se les entregarán.

“En lo qué quedamos es que le van a dar al ejido 40% de participación del estacionamiento. Eso es lo que se le va a entregar en estos dos meses, mientras ellos hacen su trabajo de avalúo. No les conviene decir eso”, destacó el entrevistado.

Nicolás Vega Pedroza mantiene a una comisión de 10 ejidatarios en el Aeropuerto para vigilar que se entreguen estas ganancias, dijo.

Aunque aseguró que esto fue parte del trato, este acuerdo mutuo no se dio a conocer por parte de las autoridades estatales, por lo que aseguró que cada quién “deberá de dar su versión”. Las autoridades no confirmaron esta declaración.