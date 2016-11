Con su nariz y ladridos, estos héroes combaten el crimen

Los canes reciben entrenamiento para detectar drogas, armas, cadáveres y artefactos explosivos

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- Este policía fue quien localizó 89 cuerpos en el municipio de La Barca, en los límites con el Estado de Michoacán, en noviembre de 2013. Estamos hablando de “Pongo”, un perro entrenado, con siete años de experiencia en el escuadrón canino de la Fiscalía.

Una mirada, un ladrido o un olfateo de un perro policía inhibe y previene delitos. Son héroes que apoyan en manifestaciones, partidos de futbol y en la localización de personas, cadáveres, armas, explosivos y narcóticos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara alrededor de 100 canes están entrenados en las corporaciones policiacas de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco cuenta con 27 perros policías, de los cuales hay nueve certificados por la AIFCA K9 A.C. (Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros) en distintas materias: tres en explosivos, tres en cadáveres y tres en narcóticos.

Gabriel Octavio Torres Bastida, comandante de la Unidad Canina de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, confirma que tanto los caninos como los guías están entrenados con la finalidad de “prevenir y combatir los delitos y brindar a la población jalisciense seguridad”.

La técnica que emplea la Unidad Canina de la Fiscalía se basa en la Guardia Civil Española, la cual se caracteriza por seleccionar a los perros que tengan mucha energía y que sean muy juguetones e hiperactivos. Con en base en esto, los entrenan para que busque un juguete al que se le asocia con el aroma de lo que se necesita que el animal encuentre.

Comenta que los perros no deben estar sometidos a un adiestramiento como tal, sino que salen a jugar con sus instintos de caza y detección de la presa.

De junio de 2014 a octubre de 2016 los canes de la Fiscalía han apoyado en 236 revisiones a empresas de paquetería. Con su ayuda han logrado detener 204 personas por delitos tanto del fuero común como del fuero federal.

Con la ayuda de los perros, decomisaron 18 armas cortas, ocho armas largas, 17 kilos de cocaína, 11.5 kilos de cristal y 488 kilos de mariguana, así como 611 cartuchos y 22 cargadores.

Además, la Fiscalía adelantó que está por incorporar un perro que se encargará de localizar a personas perdidas, ya que cada semana hay varios reportes de personas extraviadas en lugares como la Barranca y La Primavera, entre otros puntos del Estado de Jalisco.

El “mejor amigo” y compañero de los oficiales

La Policía de Zapopan arrancó en el año 1996 con su Escuadrón Canino, hoy en día cuenta con 23 canes y están en proceso de alta cuatro más.

Las razas principales que adoptan para esta funciones son pastor alemán, pastor belga, pastor holandés, rottweiler y labrador.

Todos los perros de las comisarías de Zapopan, Guadalajara, Tonalá y Fiscalía de Jalisco tienen entrenamiento en detección de narcóticos, explosivos, armas de fuego, búsqueda en estructuras colapsadas, guardia y protección.

La Policía de Tonalá cuenta actualmente con 10 caninos trabajando en explosivos y detección de narcóticos; inició a incluirlos en 2005.

El oficial y adiestrador del Escuadrón Canino de la Comisaría de Guadalajara, Bayardo Domínguez Heredia, platica que tiene 10 binomios y están por incorporarse tres más, ellos cuentan con este equipo desde hace 23 años para ayudar a resguardar la perla tapatía.

La dinámica es que funcionen como “binomio”, conformado por un perro policía y un agente quienes salen a patrullar las calles de la ciudad en conjunto. El can tiene el mismo horario que su compañero uniformado y las patrullas fueron acondicionadas para transportar al can, quien desde el asiento trasero vigila lo que pasa a su alrededor.

Finalmente el Escuadrón Canino de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, creado en 2001, cuenta con 10 binomios que incluso han apoyado en el extranjero ya que uno de los servicios más relevantes de ellos fue en el 2010 durante la búsqueda y localización de personas tras el terremoto en Puerto Príncipe en Haití.

Para ellos, el olfato lo es todo

José Enrique Lucke González, policía y entrenador del Escuadrón Canino de Zapopan y quien tiene 23 años entrenando canes señala que los perros trabajan con la asociación de aromas, tratando de hallar estos con el fin de recibir un premio que será saciar su instinto de presa.

“En realidad no saben que detectan drogas, sino lo que nosotros hacemos es asociar un olor que en este caso puede ser un narcótico con un objeto que ellos consideren como presa.

“Entonces si el perro no tiene ese instinto de presa de una manera muy alta, no tiene la misma disposición para trabajar. No se les droga como mucha gente piensa”.

Por su parte, el oficial y adiestrador del Escuadrón Canino de la Comisaría de Guadalajara, Bayardo Domínguez, con 15 años entrenando perros, afirma que se les prepara para reconocer los olores con droga sintética, aromas de explosivos, y lo aprenden buscando una pelota.

PERFIL

Una década adiestrando policías de cuatro patas

Dice que ser adiestrador de perros es la mejor labor y lo cual disfruta. El comandante Gabriel Octavio Torres Bastida tiene 10 años trabajando en la Unidad Canina de la Fiscalía de Jalisco y ha sido instructor y guía canino ; ello le ha dado grandes satisfacciones, a pesar de siempre estar lleno de pelo y baba de los perros.

“No cualquiera le tiene el gusto a los animales. La paciencia, constancia, perseverancia y retos que nos ponemos al ver que nuestros perros no quieren trabajar. Tenemos que motivarlos y eso a veces nos despeja de problemas personales y disfrutamos con el perro”, dice Torres Bastida.

Resalta que la actual administración que encabeza Eduardo Almaguer es el que más apoyos económicos ha brindado para los perros.

NUMERALIA

Perros por corporación

27 perros policía en la Fiscalía Estatal.

23 canes, más cuatro por incorporarse, hay en Zapopan.

10 perros en acción y tres a punto de integrase tiene la Comisaría de Guadalajara.

10 canes trabajando tiene la Policía de Tonalá.

10 perros para detección de personas vivas o muertas por parte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

CLAVES

Operativos en los que se utilizan los animales

Masivos. En los eventos masivos como partidos de futbol o conciertos, los canes de las comisarías y la Fiscalía de Jalisco entran en acción como elementos disuasivos. La sola presencia del perro inhibe a la personas de cometer una agresión.

Barras. Los integrantes de las barras de futbol se desconciertan con la presencia de los animales. Cuando bajan de los autobuses los animales realizan su función y han detectado la presencia de drogas en los vehículos o de productos con pólvora.

Paqueterías. La presencia de los canes en las empresas de paqueterías ha sido exitosa. Se realizan prácticas (de acuerdo a la nueva Ley) en la zona de carga y en los vehículos con los paquetes que deben trasladarse.

Permiso. Si se detecta algún paquete sospechoso, se pide la autorización del dueño de la paquetería para que él mismo lo abra y una vez que se ve lo que contiene, se decomisa y se pone a disposición.

DIFERENTES HABILIDADES

El entrenamiento

El adiestramiento de cada perro tarda por lo menos tres meses en cada nivel. Es importante señalar que no todos los perros pueden realizar cualquier detección, depende del manejo y la aptitud de cada uno de los canes.

EN IMÁGENES

Detrás de todo gran perro hay un buen humano

En las corporaciones municipales y estatales, perros y humanos trabajan en una dinámica conocida como “binomio”, conformado por un perro policía y un agente que fue capacitado en el control del animal. Apenas en junio pasado, la Fiscalía Estatal reconoció a nueve de estos binomios que triunfaron a nivel nacional en pruebas desarrolladas por la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros K-9, A.C. En este seminario internacional participaron escuadrones caninos de países como Ecuador, Argentina, Panamá y México. Nueve ejemplares de la Unidad Canina Especializada participaron en pruebas de búsqueda de narcóticos, restos humanos y explosivos, logrando siete primeros lugares de nueve en disputa.

Apoyo invaluable. La Policía de Guadalajara utiliza a los perros para detectar drogas y armas, principalmente en eventos masivos como partidos de futbol y conciertos.



Reconocimiento. “Pongo”, quien lleva el nombre del protagonista de la película 101 Dálmatas, ha recibido reconocimientos internacionales por su capacidad de detección.



Entrenamiento. La Policía de Zapopan creó su escudrón canino en 1996; los perros son sometidos a rigurosas pruebas para reconocer sus aptitudes.



Cuerpos policíacos adoptan incluso a canes que sufrieron abandono

Los escuadrones caninos de Guadalajara, Zapopan y de la Fiscalía de Jalisco aceptan los canes que algunas familias ya no quieren en sus hogares. Luego de algunos exámenes definen si son o no aptos para pertenecer a estas corporaciones.

José Enrique Lucke González, entrenador de caninos en el escuadrón de Zapopan, señala que las edades idóneas para recibirlos son entre los 10 meses y el año y medio de edad; de preferencia que sean machos.

“Es importante que el perro sea muy seguro; esto significa que no tenga desconfianza ante cualquier entorno o circunstancia, de preferencia perros hiperactivos, perros que sean obsesivos por obtener una pelota, un juguete, una botella, una piedrita, esos perros nos sirven, que no tengan lesiones, problemas de salud”, dijo Lucke González.

Tras una evaluación preliminar, los entrenan dos semanas y si resultan competentes para el trabajo de perro policía realizan un convenio con la dirección de Patrimonio y se quedan como parte del escuadrón; si no, regresan a sus propietarios.

La Fiscalía de Jalisco también acepta perros que la gente ya no pueda atender, solamente se pide que tengan las aptitudes que el oficio del perro policía requiere.

“Si muestran buena aptitud los aceptamos. Tenemos un periodo de prueba y determinamos si tienen la capacidad para incorporarse a la Unidad”, menciona Gabriel Octavio Torres Bastida, comandante de la Unidad Canina de la Fiscalía.

Después de que son jubilados, algunos de los animales se ponen en adopción, otros regresan con su dueño original o son adoptados por la pareja policía con la que tuvieron acción.

“Canela” se transformó en una heroína

“Canela” es una pitbull que se hizo famosa en agosto de 2015 luego que, azuzada por sus dueños, agredió en Tlaquepaque a una perrita llamada “Foxy”. El video del ataque circuló a través redes sociales. A “Canela” la rescataron del Antirrábico de Tlaquepaque, donde estaba llena de garrapatas y tenía daño psicológico; se le llevó a la Unidad Canina, se le rehabilitó con más perros, se le quitó el instinto agresivo y ahora va a exhibiciones donde convive con niños.