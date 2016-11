Guadalajara entrega cinco mil apoyos de 'Becas Prepárate'

Enrique Alfaro informa que el apoyo de mil pesos mensuales será retroactivo hasta agosto

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).- El Ayuntamiento de Guadalajara entregó cinco mil apoyos para nuevos beneficiarios del programa Becas Prepárate. La ayuda consiste en la entrega de mil pesos mensuales para gastos de manutención a estudiantes de preparatoria para que no dejen sus estudios.



El presidente municipal, Enrique Alfaro pidió a los jóvenes ayudar a la transformación de la ciudad y fortalecer los principios del gobierno: respeto al estado de derecho, a lo público; corresponsabilidad y rendición de cuentas.



"Hoy los gobernantes estamos comprometidos a rendir cuentas y explicar a la gente lo que estamos haciendo, a construir acuerdos para encontrar soluciones a los problemas", indicó el primer edil durante el evento en Expo Guadalajara.



Alfaro recordó que jóvenes no dejan los estudios por falta de ganas, sino por la necesidad de trabajar para ayudar a su familia. Reafirmó que el programa "Becas Prepárate" se hizo gracias a una política de austeridad.



El alcalde agregó que el apoyo que se entregará a los estudiantes será retroactivo hasta agosto y que el próximo año se duplicarán los apoyos de los 96 millones de pesos que se destinaron en 2016 para llegar a los 200 millones de pesos en 2017 y a 300 millones en 2018.



"Este programa es un logro de la gente, de Guadalajara, es un legado que dejamos a la ciudad y le corresponde a los ciudadanos cuidarlo. No son dádivas, ni regalos, son políticas públicas que son de la gente, de la ciudad, que se pagan con sus impuestos; defiéndanlas con todas las ganas, fuerza y entusiasmo".



Durante el evento se realizó la entrega simbólica de los cheques a más de una decena de estudiantes y se llevó a cabo una conferencia que fue impartida por el nadador paralímpico mexicano multimedallista, Juan Ignacio Reyes Gónzalez.



A la entrega asistieron la coordinadora de Apoyos Académicos del SEMS de la UdeG, María de Jesús Haro Real; José Roque Albín, Rector de la UTEG; Javier Romo, titular del programa Becas Prepárate; Priscila Franco, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud y Antonio Salazar, Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

SABER MÁS

Becas Prepárate es un programa social del gobierno de Guadalajara dirigido a jóvenes estudiantes para que no dejen la escuela por falta de recursos.

El programa está dirigido a estudiantes con vulnerabilidad económica de entre 15 y 18 años, 11 meses inscritos en preparatorias públicas y técnicas incorporadas (sistema UdeG, sistema Estatal y Sistema Federal) de nivel medio superior en turnos matutino, vespertino o nocturno.