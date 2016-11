Adolescentes, las que más desaparecen en la Entidad

El Protocolo Alba se ha activado 730 ocasiones; en 60% de los casos involucró menores

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).- Las adolescentes registran la incidencia más alta en las desapariciones de mujeres en el Estado de Jalisco. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, seis de cada 10 casos por los que se activa el Protocolo Alba, se tratan de mujeres de 13 a 18 años.

Desde su lanzamiento en abril, este mecanismo de búsqueda y localización inmediata atendió 730 casos de mujeres desaparecidas (al 17 de octubre) en todo el Estado de los cuales 60% son adolescentes.

“Lo que nos dicen los números y la experiencia que tenemos es que existe mucha violencia contra las adolescentes en los entornos en los que viven”, explicó Teresa Sánchez Vilches, coordinadora del Protocolo Alba. “Estoy hablando de sus familias, en las que existe mucha descomposición y violencia por parte de los padres, tíos y otros familiares.

“También hay mucha pobreza. La mayoría de las adolescentes que desaparecen viven en estas condiciones y en muchos casos los padres acostumbran a consumir drogas y ellas se salen”.

Sánchez Vilches explicó que en la mayoría de los casos las mujeres, adolescentes y niñas son encontradas en las primeras 24 horas o durante la fase uno de la aplicación del protocolo.

La funcionaria estatal explicó que la mayoría de los casos se trata de desapariciones voluntarias causadas por problemas de violencia, abuso sexual y de drogadicción al interior del seno familiar. Indicó que han detectado que muchas de las adolescentes que salen de sus hogares lo hacen para irse con sus novios “aunque también hay una parte de rebeldía propia de su edad”.

“Esto no demerita los casos porque finalmente tienen una problemática que también debemos de atender aunque no son situaciones violentas de hecho”, señaló.

Al respecto de los casos que aún continúan vigentes, Sánchez Vilches indicó que “afortunadamente” la mayoría se trata de personas localizadas a distancia.

“Hay algunas que no quieren regresar con sus familias y deciden no aparecer hasta que cumplen 18 años. Les avisan a sus padres que están bien pero no les dicen dónde están hasta que cumplen la mayoría de edad”.

“También hay de mujeres adultas que deciden no regresar con su pareja y se esconden para que no vea a sus hijos”.

Atienden a más de seis mil mujeres

El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) ha brindado servicios de trabajo social, atención psicológica y asesorías jurídicas a seis mil 576 mujeres desde que se emitió la declaración de la alerta de género en febrero pasado.

Erika Loyo Beristain, directora del IJM, explicó que existen dos tipos de atención, la fija y la móvil, esta última brinda servicios en sus módulos itinerantes al interior del Estado. Tan sólo en la fija, en sus instalaciones de Miguel Blanco, se atendieron a dos mil 306 mujeres.

“A una mujer se le pueden dar tres servicios al mismo tiempo o sólo uno, depende del caso que traiga. De atención fija tengo dos mil 306 servicios de trabajo social, 706 de atención psicológica y dos mil 117 de asesoría jurídica”.

Mientras que en los ocho módulos de atención al interior del Estado, han atendido a cuatro mil 270 mujeres a las cuales les han brindado el mismo número de servicios de trabajo social, dos mil 540 atenciones psicológicas y dos mil 314 de asesoría jurídica.

Loyo Beristain señaló que la violencia psicológica es la más común hasta con 80% de incidencia y la física que se presenta en alrededor de 35 % de los casos. Mientras que la patrimonial y la sexual se registran en hasta 38 y 14% de las atenciones, respectivamente.

Las mujeres interesadas en los servicios del IJM pueden llamar al 334566166 y Línea Mujer 01 800 Mujer.

NUMERALIA

Tiempo que demoraron en localizar a las mujeres

361 fueron localizadas en 24 horas.

11 en las siguientes 48 horas.

22 después de las 48 horas.

36 casos permanecen vigentes.