Guadalajara comprará energía renovable para alumbrado

El Ayuntamiento aprueba la asociación con la empresa Eólica Los Altos para proveer el abastecimiento

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- La Comisión de Adquisiciones aprobó por mayoría los servicios de suministro de energía renovable mediante la modalidad de autoabastecimiento por asociación a la empresa Eólica Los Altos S.A.P.I de CV, que ofreció un costo 25% menor a los establecidos por la CFE y presentó una mejor propuesta que las otras seis empresas que participaron en el concurso.

De acuerdo con la Contraloría Ciudadana, dicha empresa que tendría un contrato de seis años y que daría atención hasta por 150 millones 476 mil kilowatts-hora, “es la que presenta una situación sólida estable, que, de no sufrir algún cambio radical en la misma, podrá hacer frente y cumplir con todos sus compromisos financieros contraídos”.

Además hay una clausura de penalización para el proveedor, ya que si no cumple con al menos el 90% de lo que va a surtir, “tenemos garantizado el descuento y, si baja del 90%, les vamos a hacer un descuento de 10% por cada diez puntos que deja de surtir”, dijo Diego Monraz, Coordinador de Servicios Municipales, quien agregó que el año 2015 el municipio erogó 212 millones de pesos de compra de energía a CFE y al proveedor privado. Con este nuevo esquema, se espera que en 2018 el gasto sea de 80 MDP al año.

“Lo que estamos haciendo es generar circunstancias de protección al patrimonio municipal que antes no existían y que únicamente tenían un contrato para generar, y si no generaba y no llegaba la energía, no había ninguna sanción; hoy estamos siendo responsables, porque si no llega la energía tendrá que pagar el contratante una sanción”, aseveró el edil presidente de la comisión, Marco Valerio Pérez Gollaz.

Por otro lado, también se dio luz verde a la contratación del servicio de traslado de valores para el proveedor Armstrong Armored de México, S.A. de C.V. por 176 mil 262 pesos; igualmente se autorizó la adquisición de maquinaria y equipo para el municipio de Guadalajara a Agroteg Equipo y Herramientas del Valle, S.A. de C.V. por 398 mil 536 pesos; además de bebederos para instalarse en el Centro Histórico a la empresa Comercial Leicam, S.A. de C.V por dos millones 438 mil 899 pesos.

Se avaló la compra de abarrotes para la preparación de refrigerios en estancias infantilesl por un millón 364 mil 718 pesos; plantas para las áreas verdes por 449 mil pesos; la renta de sanitarios móviles para tianguis por 695 mil 999 pesos y la adquisición de motobombas para rehabilitación de fuentes del Municipio al proveedor Agroteg Equipos y Herramientas del Valle, S.A. de C.V. por un millón 198 mil 548 pesos.

Avalan 11 adjudicaciones directas

En adjudicaciones directas, la comisión aprobó el servicio de actualización de imágenes y cartografía digitales para la actualización de la cartografía resultado de los procesos aerofotograméticos que podrán reflejarse en el padrón de avalúos antes de cierre del presente 2016, y que tendrá efectos de recaudación predial para el ejercicio fiscal 2017 a la empresa Cartodata, S.A. de C.V., por tres millones 500 mil pesos.

También se avanzó en la adquisición de obras como parte del proyecto integral “Arte Público”; una de ellas al artista Ismael Vargas Rivera por tres millones 500 mil pesos y otra a Pedro Escapa por un millón 392 mil pesos. También se autorizó la compra de ocho mil 280 pares de zapatos a la empresa Freman Shoes S.A.P.I. de C.V. por dos millones 263 pesos; de nueve mil 390 paquetes escolares a Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V. por un millón 80 pesos; y de otros tres mil 152 paquetes escolares a Grupo Angio GDL S.A. de C.V. por 883 mil pesos.

Se autorizó la renta de salón para el evento del programa social “Becas Prepárate” a Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V. por 851 mil pesos y el servicio de producción de eventos para Becas Prepárate por 760 mil pesos, así como la prestación de servicios de medios de comunicación por 19 mdp para asegurar la efectividad de productos tradicionales y digitales y generar una comunicación eficiente a la ciudadanía del municipio de Guadalajara.

Sobre este último punto la Síndica, Anna Bárbara Casillas García, señaló que todos los montos están dentro del límite que establece la Ley de Austeridad.

Finalmente se aprobó el presupuesto para la instalación de la pista de hielo por un monto de cuatro millones 976 mil pesos, la cual se instalará en el Parque 18 de Marzo; así como la instalación del árbol de navidad monumental por 2 millones 196 mil pesos que estará ubicado en el Parque San Jacinto. El mantenimiento del helicóptero del escuadrón aerotáctico Zeus por tres millones 545 mil pesos y en asuntos varios se dio notificación del pago de dos millones 100 mil pesos por la recolección de desechos cárnicos, ante la acumulación de animales muertos en la vía pública, que representa un factor de contaminación, malos olores, contaminación visual, proliferación de animales rastreros y problemas de salud pública.