Fiscalía seguirá con aseguramientos de bancos con asaltos a clientes

Eduardo Almaguer insiste que investigarán si existe la participación de los empleados de las sucursales en los hechos

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Mientras aún existan sucursales bancarias donde los delincuentes tengan las facilidades para asaltar a sus clientes, la Fiscalía General seguirá con los aseguramientos de éstas a fin de investigar si existió la participación de los propios empleados en los hechos, insistió el fiscal, Eduardo Almaguer.

"No es posible, no vamos a aceptar el que estén asaltando en el interior de las sucursales a los cuentahabientes. (...) Si no tienen las medidas de seguridad elementales, entonces nosotros seguiremos indagando y seguiremos asegurando estas sucursales para recabar todos los indicios y presentando a sus ejecutivos y a sus trabajadores, cajeros, porque presumimos la complicidad de ellos en este tipo de asaltos".

Recordó un nuevo caso ocurrido este martes donde sujetos armados robaron a un cuentahabiente en una sucursal en Américas y Circunvalación, donde los criminales van directo sobre la persona que cargaba efectivo antes de depositar. Sin embargo, agregó que no cederán a las presiones de Seguridad y Protección Bancarias (Seproban) para que reabran las sucursales.

"El área de Seproban ha solicitado una reunión de trabajo pero nosotros nos hemos reunido constantemente con Seproban y no hay resultados, por lo tanto los directivos de estas instituciones financieras tienen que hacer una propuesta muy concreta de mejoras en la seguridad de las sucursales".