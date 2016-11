El Congreso discutirá nueva política de calidad del aire

Insisten legisladores que Fondo Verde sea transparente y no tenga fines recaudatorios

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Aunque el diputado independiente Pedro Kumamoto y la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) ven con reservas la creación de un Fondo Verde, los legisladores en general avalan la política integral de medio ambiente que planteó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

De acuerdo con la diputada encargada de dictaminar la Ley de Calidad del Aire, Fela Pelayo, la Agenda Integral de Calidad del Aire y Cambio Climático es una medida que contribuirá a mitigar los índices de contaminación.

Sin embargo, indicó que el documento que se apruebe ante el pleno del Congreso, al parecer en la sesión ordinaria de hoy, deberá incluir dos aspectos importantes:

El primero será la protección de los propietarios de talleres acreditados con trayectorias de hasta 20 años ofreciendo el servicio en la ciudad.

Fela Pelayo explicó que en la propuesta enviada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) se planteó que los interesados en ser parte del nuevo Programa de Verificación Vehicular deberán invertir alrededor de ocho millones de pesos para la instalación de nuevas tecnologías y construcción de espacios.

En este sentido, propuso que los propietarios de talleres que cuentan con dicha infraestructura queden exentos de esta inversión.

Además, plantea que el fondo se integre con el monto de todas las multas generadas a automovilistas.

Para la vigilancia del manejo de los recursos que integren el Fondo Verde, Fela Pelayo propone la creación de un fideicomiso integrado por dos personas del Gobierno del Estado, dos personas de la sociedad civil y un representante de los alcaldes.

A la par, dijo que deberá crearse un comité técnico conformado por expertos y académicos que propongan los programas a los que se les inyectará recursos del fondo.

Sin embargo, Pedro Kumamoto refirió que este esfuerzo no será suficiente, ya que se requerirán medidas de fiscalización que brinden certeza a la ciudadanía para que “no se ejerzan acciones de discrecionalidad”, por lo que adelantó que su voto será en contra.

A esta postura se sumarán los cinco diputados del PAN. Su coordinador, Miguel Ángel Monraz, indicó que “por ser una medida recaudatoria”, no avalarán la propuesta del Gobernador.

Contra una ciudad contaminada

A inicios de mayo, el Congreso del Estado recibió una iniciativa que busca, entre otros objetivos, la implementación de un programa de verificación vehicular obligatorio, la renovación del sistema de monitoreo atmosférico y la aplicación de un programa de movilidad escolar. El documento fue entregado en ese entonces por el gobernador y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruíz Mejía.

Al entregar el documento, el gobernador Aristóteles Sandoval recordó que en la metrópoli uno de cada tres días se presenta una calidad de mala a regular y que Guadalajara es la segunda ciudad mexicana más contaminada del país, por lo que resaltó la necesidad de combatir esta problemática y garantizar acceso a la salud para los jaliscienses.

“Esta iniciativa se encarga de mejorar la calidad del aire que respiramos, pero sobre todo de reducir las muertes que se tienen año con año por esta causa. Si la iniciativa es llevada a cabo, cada habitante dejará de respirar, al año, más de 15.6 kilogramos de contaminantes”, anunció en ese entonces.

Para los 11 proyectos que contempla esta iniciativa el Gobierno del Estado prevé destinar un mínimo de 178 mil millones de pesos y un máximo de mil millones de pesos, con los que se beneficiaría a hasta cuatro millones mil 500 habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

VOCES

Opinión de las cúpulas empresariales

“Son buenos puntos en general, puesto que los datos que se tienen es que el 96% que la contaminación del aire se da por los vehículos. Obviamente estamos de acuerdo en que se atienda ese tema. Hay muchas cosas interesantes, no solamente es el tema de los verificentros. Si logramos atacar con transporte público o colectivo, el que los niños y las mamás no tengan que estar yendo a las escuelas en coches individuales, ese sería un gran avance. Esto es lo más destacable del programa”.

Daniel Curiel, coordinador del CCIJ.

“En Coparmex hemos mencionado varias veces la importancia de cuidar la calidad del aire que respiramos. Es un problema de salud, el aire se ha descuidado. El Gobierno no ha hecho que se cumpla la ley. Independientemente de que esta nueva ley que se propone va a mejorar a verificación de los automóviles, si el Gobierno no ejecuta la ley y no logra que los ciudadanos verifiquemos los autos, y que se multe al que no lo haga, de nada nos va a servir”.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex Jalisco.

LA VOZ DEL EXPERTO

Fondo podría crecer

Rigoberto Román López, Semadet

Aunque se plantea que el monto inicial del Fondo Verde sea de 300 millones de pesos, este presupuesto podría multiplicarse con programas federales y la aportación del Gobierno del Estado.

Rigoberto Román López, director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), informó que la cantidad podría llegar al triple a través de fondos nacionales e internacionales.

“Se pueden recabar hasta 800 o mil millones. Puede haber, inclusive, apoyos en los que el Gobierno del Estado ponga un peso; entonces puede crecer dos o tres veces”.

Según la la Agenda Integral de Calidad del Aire y Cambio Climático, el Fondo Verde estará integrado de manera frecuente por la venta de hologramas de verificación y las multas por no cumplir con el Programa de Verificación que, al momento, oscilan entre 700 y mil 500 pesos. El Fondo Verde se destinará para obras que contribuyan a mejorar el medio ambiente.

CLAVES

¿Qué incluye la agenda?

Placas. Implementación del modelo de “placas verdes” para vehículos híbridos y eléctricos, con beneficios como subsidios al refrendo y para circular por autopistas o exención de verificación vehicular.

Parque. Renovación del parque vehicular del Gobierno para migrar hacia vehículos eléctricos o híbridos. Se prevén subsidios de 100 mil pesos por unidad y que cada dependencia cuente con un cargador para estos automotores.

Electrolineras. La ZMG contará con 30 electrolineras para la carga de vehículos eléctricos; se contará con infraestructura para viajar en tramos como Guadalajara-Puerto Vallarta-Los Altos.

Movilidad. Aplicación de un programa de movilidad escolar obligatorio con la participación de más de 100 centros escolares para reducir la presencia de 50% de los autos en estas zonas y 20% de las emisiones de CO2.

Fondo. Con la venta de hologramas y multas por verificación se creará un fondo verde para aplicar en proyectos en beneficio del medio ambiente en todo el Estado.

Monitoreo. Modernización y rehabilitación de estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire; lanzamiento de una aplicación móvil para conocer esta información en tiempo real.

Arbolado. Creación de un programa de rehabilitación de parques y de un censo de arbolado en la metrópoli para su tratamiento; se prevén parques urbanos en torno a la Línea 3 del Tren Ligero.

Calentadores. Subsidios de hasta 90% para la adquisición de calentadores solares para llegar a 100% de la población de la metrópoli. A través de esta medida se proyecta un ahorro 80% de consumo de gas en las casas.

Convertidores. Cambio de 100 mil convertidores catalíticos y generación de créditos para adquirir nuevos. Estos podrán ser pagados a través del pago de refrendo a dos o tres años.

Ladrilleras. Construcción de parques ladrilleros sustentables y adquisición de unidades de transporte de material y productos. Se prevé beneficiar a 4.5 millones de personas.

Verificentros. Instalación de 305 líneas de verificación con tecnología de punta con auditorías permanentes al programa. La información de cada vehículo quedará en una base de datos.