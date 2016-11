Guadalajara cobrará por ingresar a baños de mercados

Los usuarios deberán pagar una cuota de 3.50 pesos por el servicio

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Los tapatíos que utilicen los baños en los mercados municipales deberán pagar una cuota de 3.50 pesos por el servicio. La nueva concesión para el mantenimiento y renovación de los sanitarios contempla instalar un sistema de videovigilancia.



Este martes, en Sesión de Cabildo el Ayuntamiento tapatío aprobó concesionar por 10 años el servicio y mantenimiento de los sanitarios en los 90 mercados municipales a la empresa Mega Toilet.



La concesionaria implementará un sistema de monitoreo en tiempo real para conocer el flujo de usuarios y tener certeza en los ingresos, instalará cámaras de seguridad y contratará un seguro de responsabilidad civil.



Al respecto de la contraprestación, el 10% del total de lo recaudado por el cobro de tarifas le corresponderá al municipio que invertirá el recurso en la renovación de las instalaciones.

El alcalde, Enrique Alfaro, recalcó que no hay ninguna otra concesión vigente para el mantenimiento de los baños de los mercados y aseguró que no hay recurso jurídico alguno que impida que entre en vigor la nueva concesión.



"Había grupos de poder del PRI que tenían a los mercados secuestrados. Las personas que tenían las concesiones, ya todas vencidas, interpusieron una serie de recursos jurídicos todos ellos ya rechazados. No hay ningún impedimento legal para que el municipio proceda en esta ruta".



Respecto a las personas que en la actualidad se encargan del mantenimiento de los baños, Alfaro indicó que buscarán que aquellos que no tengan conflicto alguno o hayan sido señalados por irregularidades sean contratados por la concesionaria.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS