Demócratas en Ajijic se quedan sin festejo... la noche se pintó de rojo

Ciudadanos estadounidenses se reunieron en un restaurante de la localidad para seguir el desarrollo de los comicios

CHAPALA, JALISCO (09/NOV/2013).- No hubo fiesta. No rompieron piñatas ni festejaron hasta el amanecer. El escenario se quedó vacío, con la bandera de Estados Unidos sin iluminar. La elección del republicano Donald Trump como presidente del país en el que nacieron, les arrebató la celebración a los alrededor de 300 estadounidenses que se reunieron a ver los comicios en Ajijic, con la esperanza de que Hillary Clinton fuera la vencedora.

Los estadounidenses —en su mayoría demócratas— sufrieron la jornada en un restaurante del Centro de la delegación, al que fueron llegando desde antes de las 19:00 horas. El lugar, acondicionado con sillas y mesas al interior, y decorado con banderas, serpentinas y piñatas de Trump, lucía repleto de miradas sonrientes y chispazos de júbilo, carcajadas sinceras y semblantes seguros. Minutos después de las 20:00 horas la gente seguía llegando y el ambiente se mantenía, la llama de esperanza estaba prendida.

Pero los gritos de euforia por cada Estado ganado por la demócrata cada vez empezaron a escucharse menos. Las caras de los presentes cambiaban conforme Trump avanzaba en la elección. Ahora reinaba el nerviosismo, se manifestaba a cada rato cuando alguien se tronaba los dedos o entrelazaba las manos como si estuviera rezando.

La sala de los demócratas reunidos en Ajijic poco a poco empezó a quedarse vacía pese a que el escrutinio no llegaba al final, como cuando en un partido de futbol alguien va perdiendo por goleada y la afición se sale del estadio antes del último silbatazo.

Algunos aguantaron aunque las luces del lugar bajaron de intensidad. Caras largas, y sillas vacías. Por un momento, cuando Hillary ganó el Estado de California, las luces volvieron a encenderse y los vítores retumbaron en la parte de atrás del restaurante.

Un instante de triunfo para los demócratas, un santiamén que terminó con la victoria de Trump.

REUNIÓN DE ANALISTAS

Trump llevará a EU de vuelta al siglo pasado

Con Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos regresará a las políticas proteccionistas, aseguró ayer Jorge Chabat, del Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE), durante una reunión convocada por la Consúl Regional de Prensa y Cultura, Kathleen Guerra.

“Es un retroceso histórico; es regresar al siglo pasado en muchos sentidos. Para México habrá un impacto en el comercio porque probablemente se compliquen las relaciones con Estados Unidos aunque tampoco tanto como él piensa, porque si pone los aranceles que dijo que iba a poner, los primeros en protestar serán los estados de California y Texas”, agregó Chabat.

En opinión de Ignacio Román, académico e investigador del ITESO, con el magnate en la silla presidencial “tendremos una situación angustiosa en varios planos. El primero es el de la migración y ahí es obvio que puede haber una política represiva mucho más fuerte hacia los mexicanos, pero no es el único; el segundo es en términos de política industrial, y el tercero es el financiero porque no sabemos qué decisiones se van a tomar sobre las tasas se interés”. No obstante, confía en que hay una posibilidad de que su discurso “sean mentiras”, o bien que lo cambie una vez que asuma la presidencia en enero de 2017.

Alan Schroeder, académico de la Northeastern University en Boston, opinó que la realización de muchas de sus propuestas de Donald Trump dependen de la composición de la legislatura, “porque aunque el presidente tiene mucho poder como individuo también tiene que trabajar con los senadores y con la Cámara de Representantes para desarrollar sus ideas”.

Schroeder sostuvo que si bien Trump tendría mucho poder, éste no sería absoluto y por eso no tendría la posibilidad de hacer todas las cosas que quiere hacer. “Es un hombre impredecible, no sabes cómo va a actuar”.