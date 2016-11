Demócratas en Ajijic confían en triunfo de Clinton

Tienen la esperanza de que Trump sólo sea un mal chiste en la historia de las elecciones de su país

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Decenas de ciudadanos americanos que eligieron que Ajijic se convirtiera en su hogar, están hoy reunidos por la fe que tienen en la victoria de Hillary Clinton, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. "No Trump, no muro", se lee en uno de los folletos que reparten en un restaurante del centro; al lado hay una piñata que se mofa del republicano. Esta noche no lo quieren de ganador.



Roberta Camh, vicepresidenta de Demócratas Afuera, capítulo Ajijic ,explicó que alrededor de 300 estadounidenses -la mayoría demócratas- asistieron a ver las elecciones con la esperanza de que Trump sólo sea un mal chiste en la historia de las elecciones de su país.



"El señor Trump es muy malo, él sería terrible para el mundo, pero creo que no va a ganar", dijo.



Roberta nació en Chicago, un estado tradicionalmente demócrata, pero pese a que lleva viviendo 14 años en México (12 en Puerto Vallarta y dos años en Ajijic) no ha cambiado nunca de partido. "Yo apoyaba a Bernie Sanders, pero ahora estoy con Hillary, mareo que va a ser muy buena presidenta, lo malo es que si ella no tiene ayuda del Congreso creo que tendría una carrera como Obama, porque no pudieron hacer muchas cosas".



La vicepresidenta de la organización consideró que estas elecciones han sido malas, y tienen miedo de lo que pueda suceder. "Y cada persona con la que he hablado aquí tiene miedo también. Creo que Hillary va a ganar, pero tenemos miedo porque Trump ha dicho que va a descalificar las elecciones, eso puede provocar violencia en Estados Unidos".



Otros demócratas también se mostraron confiados, pese a que Trump aventaja las elecciones. "Tenemos esperanza", señaló Barbara Hild, directora de The Lake Chapala Society.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ