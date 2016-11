Diputados jaliscienses discuten por paternidad de iniciativas

Ramón Guerrero y Rocío Corona Nakamura protagonizaron una discusión en la sesión de este martes

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Lo que parecía ser una sesión tranquila y sin desacuerdos, terminó en un discusión entre los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), el cual se extendió por más de media hora.



La disputa fue desatada luego de que el diputado emecista, Ramón Guerrero, anunció en mayo pasado la participación de la sociedad civil y universidades en la elaboración de la Ley de Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, mientras que la priista, Rocío Corona Nakamura, presentó la semana anterior una iniciativa para reformar el Código Urbano de Jalisco, con el fin de ordenar la ciudad.



En este sentido, Ramón Guerrero pidió a la legisladora "no menospreciar" el trabajo que ha realizado la sociedad civil en la creación de esta ley y la invitó a no asumir un "protagonismo político" en temas que son de interés para todos los jaliscienses.



Ante las alusiones recibidas, Rocío Corona Nakamura negó que se trate de un "plagio", ya que la propuesta del diputado naranja está en proceso de elaboración y la que ella presentó ya fue turnada a las comisiones correspondientes.



"Esta sería la primera que el día de hoy se está presentando. No hay plagio, dado a que no hay una iniciativa presentada con anterioridad. La paternidad de esta iniciativa sí tiene nombre, se llama Jalisco".



Caldeados los ánimos, el diputado del Partido Verde, Enrique Aubry, subió a tribuna para recordar que esta legislatura se ha caracterizado porque en más de una ocasión se han "plagiado" los diversos proyectos legislativos.



Hace varios meses, Enrique Aubry acusó a Rocío Corona Nakamura de imitar una iniciativa para castigar a quien publique las fotos íntimas de personas.

En este sentido, exhortó a sus compañeros legisladores a no "quitarse las comisiones" y a buscar un clima de respeto.



"Eso preocupa más de que si llega a pasar de querer quitarle la comisión a una persona que no sabe usarla, o no sabe darle el trato a sus compañeros y no sabe actuar de manera respetuosa ya estaríamos en otro tema".



Subidos de tono, varios diputados alzaron la voz para discutir en tribuna el tema. Pero el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Oswaldo Bañales, indicó que con el fin de mantener el orden, sólo hablarían los diputados aludidos en el tema.



En lo que va de la LXI Legislatura, en menos de cinco ocasiones las discusiones se han elevado de tono en el pleno del Congreso del Estado. Entre otras, destacó los debates por la Ley Uber y el citado caso de "plagio" por Enrique Aubry.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ