Aunque Vega Pámanes conserva fuero local, no dejará de ser investigado

Aseguran que la resolución que consiguió el magistrado no impide continuar con el proceso de los juicios políticos en su contra

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Luego de que el magistrado y presidente con licencia del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, obtuvo una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantener el fuero local y no ser detenido por las acusaciones de las que ha sido objeto, el Congreso del Estado continuará realizando las investigaciones de este caso.



Una vez que el Poder Legislativo fue notificado de esta resolución, el presidente de la Mesa Directiva, Oswaldo Bañales Orozco informó que el documento recibido sólo les informa que no se podrá retirar la protección constitucional, en tanto no se resuelva su situación legal.



Sin embargo, el legislador explicó que dicha resolución no los limita a continuar con el proceso de los juicios políticos en contra de Luis Carlos Vega Pámanes.



"Sí se puede investigar legal y formalmente al magistrado en los probables señalamientos que él pudiera tener. Pero para efecto de procesar una vez que sea integrada la carpeta de investigación, debe de turnarse al Congreso para que se agote el proceso de juicio político para que, a petición del Ministerio Público, pueda iniciarse el proceso formal", puntualizó Bañales Orozco.



De junio a la fecha, el Congreso del Estado ha recibido seis solicitudes de juicios políticos en contra de Vega Pámanes. En sesión ordinaria, el pleno ordenó turnar cuatro de estos recursos a la Comisión de Responsabilidades para que se investiguen las acusaciones que se hicieron al funcionario.



En días pasados, sobresalió que Vega Pámanes solicitó al comisario de la Policía de Guadalajara la liberación de dos personas que fueron detenidas por portar armas. Además, también trascendió su expediente criminal, en el que se le acusa de haber robado un auto y atropellado a una persona.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ