Aristóteles llama a impedir regreso de 'derecha radical' en EU

El gobernador de Jalisco pide a todos los latinos que salgan a votar por un mejor futuro para todos

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, aprovechó su visita a Chapala, lugar en donde viven una cantidad importante de estadounidenses, para hacer un llamado a votar en contra de "una derecha radical", que incita al odio.



"El debate principal que debe de ocuparnos a todos es el regreso de una derecha radical que tiene por valores supremos la división y el odio. En síntesis, estamos viviendo el ascenso de una ideología que hurga en el descontento social, para proponer odio y no soluciones".



Es por eso, dijo, que "reitero el llamado a todos nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos para que salgan a votar por un mejor futuro para todos, un futuro sin perjuicio y sin odios, que construya unidad y no división, puentes y no muros. Los latinos pueden dar muestra de la unidad".

Sandoval Díaz ha hecho público su apoyo a Clinton varias veces a lo largo de la campaña electoral de Estados Unidos, las cuales se llevan a cabo este martes.



EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN