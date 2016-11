Diputados detienen convocatoria para elegir nuevo auditor

La Junta de Coordinación Política toma la decisión luego de que no quedaran claros los lineamientos de la convocatoria

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Debido a que los lineamientos de la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) no les quedaron claros a los diputados, la Junta de Coordinación Política determinó detener el proceso.



Según los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias, se requiere revisar el marco legal de la convocatoria para no registrar errores, como ha ocurrido en otros procedimientos.



"Lo que buscamos es que no se nos vaya a pasar ningún detalle para que prospere bien la convocatoria", puntualizó el diputado Omar Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.



En este sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro Castro señaló que se debe de revisar con detenimiento el marco jurídico de la convocatoria, mientras que el líder de la bancada priista, Hugo Contreras Zepeda indicó que se requiere tiempo para llegar a consensos.



Aunque el Congreso del Estado debe de nombrar a un nuevo auditor antes del 31 de diciembre, fecha en la que se vence el cargo de Alonso Godoy, el legislador priista y presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, sostuvo que hay tiempo suficiente para realizar una revisión de los perfiles participantes.



Una vez que los diputados avalen los requisitos de la convocatoria, la comisión prevé desahogar el proceso en un lapso de 21 días. Esparza Hermosillo afirmó que existen condiciones para que en la sesión ordinaria, citada para el siguiente jueves al mediodía, se logren consensos para iniciar con el proceso.



Al igual que este dictamen, los diputados también decidieron posponer al siguiente jueves la aprobación de la iniciativa que plantea disolver la Comisión Tarifaria. La cual, se ha postergado en más de una ocasión.



El diputado, Alejandro Hermosillo, impulsor de la propuesta, señaló que deberá de ser aprobada antes de que finalice el año, con el fin de inyectar recursos del presupuesto 2017 para un eventual subsidio y para que la decisión de aumentar o no el costo del transporte público sea tomada bajo estos criterios.



Augusto Valencia renuncia a vocalía en la Comisión de Vigilancia



Debido a que no hay transparencia y a que existe simulación en los procedimientos al interior de la Comisión de Vigilancia, el diputado por Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, renunció a la vocalía de dicho órgano legislativo.



Según el legislador, en varias ocasiones se ocultó o no se proporcionó debidamente los expedientes de cuentas públicas que envió la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Asimismo, dijo que no fueron tomados en cuenta los llamados a hacer una auditoría a esa dependencia estatal.



"Aunque se han hecho observaciones, nunca se ha difundido la información de los procesos. Permanentemente les estoy corrigiendo los dictámenes, porque pareciera que es a voluntad tener fallas con cantidades diferenciadas".



No obstante, Valencia López afirmó que continuará al pendiente de las iniciativas sobre fiscalización que se pretenden analizar en los siguientes meses, aunque no pertenezca a la comisión, dijo que su voto se hará valer en el pleno.



En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo afirmó que no existen fallas, ya que se han aprobado más de 200 cuentas públicas y todas han sido debidamente transparentadas.



Por su parte, el coordinador de MC, Ismael del Toro, indicó que en breve darán a conocer al diputado que representará a la fracción en la Comisión de Vigilancia, Sin embargo, advirtió que el elegido no podrá ser un ex alcalde.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ