Analizarán viabilidad jurídica de cobrar aportaciones a Cruz Roja y al Cabañas

La Comisión de Hacienda estudiará el pago obligatorio dentro del refrendo vehicular

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado analizará la viabilidad legal de convertir en un cobro obligatorio, dentro del pago al refrendo vehicular, las aportaciones a la Cruz Roja y al Hogar Cabañas, tal y como lo propuso el Poder Ejecutivo en el paquete presupuestal 2017.



El diputado que preside dicha comisión, Ismael del Toro Castro, informó que deberán de ser cuidadosos en garantizar que no se trate de "un nuevo impuesto", ya que de lo contrario existirían contradicciones legales.



"Hay que cuidar la legalidad. En nuestras ley o son derechos, o aprovechamientos o son impuestos. No hay una ruta jurídica para obligar a una cuota voluntaria".



A esta postura se sumó el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, quien señaló que deberán de establecer los lineamientos jurídicos bajo los cuales se podrán entregar dotaciones económicas a este tipo de instituciones.



El viernes pasado, el titular de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) Héctor Pérez Partida, informó que los automovilistas que paguen el refrendo estarán obligados a aportar 40 pesos adicionales, de los cuales, la mitad se destinaría a la Cruz Roja y la otra parte al Hogar Cabañas.



Durante el análisis de la propuesta de presupuesto, la Comisión de Hacienda invitará a comparecer al titular de la Sepaf la siguiente semana, Esto, con el fin de aclarar todas las dudas que pueda desatar el proyecto.



Ismael del Toro Castro señaló que deberán de vigilar la ampliación de plazas, que se plantea destinar al nuevo Sistema de Justicia Oral, y las tres reformas que se presentaron la semana pasada para eficientar la recaudación estatal.



"Lo que sí vamos a cuidar es que el gasto de las partidas de servicios personales no se pueda dar discrecionalmente ni en espacios que no le sirvan al Estado". Puntualizó el legislador.



A la par de este análisis, los diputados deberán de aprobar las tablas catastrales de los municipios antes del 15 de noviembre y las leyes de ingresos en un plazo previo al 30 de noviembre.



Por otro lado, a casi una semana de que se entregó a los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias este documento, hay algunos diputados que no han revisado a detalle la propuesta. Es el caso del líder de la bancada priista Hugo Contreras Zepeda, quien señaló que aún se encuentra analizando el presupuesto.



