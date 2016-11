Aeropuerto suma 20 MDP en pérdidas por conflicto con ejidatarios

Los bloqueos han retrasado las obras de remodelación, así como daños a infraestructura

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (07/NOV/2016).- El Aeropuerto de Guadalajara reportó que sus pérdidas económicas ascienden a 20 millones de pesos (MDP) debido al conflicto que sostienen ejidatarios de El Zapote, quienes exigen el pago de sus tierras a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



El organismo detalló que las pérdidas económicas se deben a los bloqueos que realizaron los ejidatarios en el estacionamiento de la terminal área, así como daños a infraestructura y como consecuencia por la demora en las obras que se realizan en la zona.



Además, debido a los bloqueos, las obras de remodelación en la terminal área también se demorarán, agregó el Aeropuerto a través de comunicado. Se contemplaba que los trabajos en las instalaciones concluyeran el próximo diciembre, no obstante, ante el conflicto con los ejidatarios se prevé un retraso y aún no se contempla una fecha para terminarlos.



El jueves pasado ejidatarios y autoridades llegaron a un acuerdo para retirar el bloqueo que sostenían en el estacionamiento de la terminal área. Los inconformes exigen el pago de 306 hectáreas de sus tierras que fueron usadas para la construcción del Aeropuerto.



No obstante, el Aeropuerto aún sostiene dos denuncias contra los ejidatarios debido a la obstrucción a las vías que realizan los inconformes, entre otras anomalías; estos recursos legales fueron interpuestos ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado.



Actualmente autoridades y ejidatarios pactaron una "tregua" para que se realicen los avalúos de las tierras donde se edificó el Aeropuerto. Se prevé que en diciembre se lleve a cabo otra reunión para comprobar avances en las negociaciones.



Los ejidatarios estiman que se les debe pagar entre dos mil 700 y tres mil 600 millones de pesos por sus tierras.