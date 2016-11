Nueva solicitud de juicio contra Vega Pámanes

Un grupo de abogados presentan la solicitud, la sexta contra el magistrado con licencia

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- Una nueva solicitud de juicio político contra el presidente con licencia del Supremo Tribunal de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, fue presentada este lunes en el Congreso del Estado por parte de un grupo de abogados. Esta es la sexta solicitud de juicio que se acumula en contra del magistrado, la cual además suma solicitudes de juicio contra el Juez Sexto de lo Mercantil, Roberto de la Torre, y el ex consejero de la Judicatura, Mario Pizano Ramos, y David García Ruvalcaba, juez Mixto de Arandas, indicó Raymundo Hinojosa Enríquez, uno de los litigantes.



"Todos ellos se han dedicado a litigar entre ellos mismos para obtener beneficios a nombre de sus clientes o para favorecer a sus clientes, no han dejado de litigar. Les quiero decir que si quieren litigar se vayan a un corporativo o un despacho y renuncien a sus funciones públicas".



El origen de esta nueva solicitud es por presunto abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y extorsión al presionar e influir sobre integrantes del Poder Judicial para que resuelvan asuntos, dijo el litigante, a favor de los empresarios y particulares que estos les indican. En específico, el abogado se refirió a un caso en donde defiende a dos de sus clientas, María de Gracia Hernández Fonseca y Sandra Hernández Fonseca, accionistas que poseen el 66.66% de Tequila Centinela.



Hinojosa explicó que desde hace dos años algunas autoridades comenzaron a trabajar en contubernio con un particular, José Hernández Fonseca, para despojarlas de sus propiedades e inversiones. Esto, al presuntamente falsificar actas de sesiones de asambleas de accionistas para apoderarse de las empresas.



Estos actos fueron denunciados por las dos accionistas ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, por presunta complicidad los juicios parecer serles desfavorables. "Se asociaron para despojarlas en abril de este año. Se estima una pérdida no solamente de siete mil empleos indirectos sino de una pérdida por la devaluación de la empresa por aproximadamente 50 millones de dólares".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO