En 2017, dos parques incluyentes más en Zapopan

Además crearán una alberca de hidromasaje para niños con distrofia muscular junto al Estadio de Los Charros

GUADALAJARA, JALISCO (06/NOV/2016).- Rodolfo ríe, se sube a un volantín, por la rampa porque las escaleras se le dificultan, se baja, camina hacia otro juego, sube, se carcajea y grita con esa felicidad que caracteriza a los niños cuando se sienten libres. Él tiene síndrome de Down y es la primera vez que sus papás lo dejan correr solo en un parque.

Martha Fernández, su mamá, comenta que “hoy sí me siento con la seguridad de dejarlo, porque si se cae está acolchonado. Yo casi nunca lo llevo a los parques, porque es peligrosísimo y él es tremendo”. Ella, su esposo y Rodolfo fueron este domingo al parque El Polvorín II, un parque para niños con discapacidad que se encuentra en el intersección de Avenida Patria y Ávila Camacho en Zapopan.

Ahí, el alcalde Pablo Lemus Navarro anunció que para 2017 habrá, por lo menos, otros dos parques incluyentes en la ciudad. “Lo que tenemos que buscar son algunos otros predios municipales, en otras partes totalmente distintas, en donde podamos tener parques totalmente incluyentes. Necesitamos uno en la zona de López Mateos Sur, en la zona del Mante y otro en la zona de Tesistán, Santa Lucía, Nextipac”.

Durante un evento, en el que se inauguró la exposición "Somos más parecidos que diferentes", con la cual se planea sensibilizar a la ciudadanía para que vean el síndrome de Down como una forma de vida distinta y no como una enfermedad; el presidente municipal comentó que no se necesita mucho presupuesto para que los niños con discapacidad puedan jugar y divertirse, “con cuatro o seis millones de pesos podemos tener espacios dignos para estos niños”.

Además, anunció que se creará, junto al Estadio de Los Charros, una alberca de hidromasaje para niños con distrofia muscular.“Va a tener una inversión aproximada de seis millones y medio de pesos, yo creo que la vamos a empezar en febrero. Lo que queremos es que sea totalmente gratuita, porque el problema que tenemos es que las únicas albercas de hidromasaje de la Zona Metropolitana están demasiado lejos y trasladar a los niños es muy problemático por las deficiencias del transporte público”.

En cuanto al transporte que se había proyectado para que más niños y sus familias acudieran al Polvorín II, el funcionario comentó que ya se trabaja en un acuerdo con una armadora de autobuses, ya que “el municipio les tiene en comodato un predio por 50 años, pero ya se habló con ellos para hacer un intercambio del predio por camiones, tres de ellos tendrán rampa y serán usados para ese fin”.

El parque fue inaugurado el pasado 10 de agosto, cuenta con resbaladillas, toboganes, columpios para sillas de ruedas y áreas verdes. En los próximos días también se instalarán columpios especiales para niños con distrofia muscular y parálisis cerebral. Lemus Navarro aseguró que su Gobierno tiene un compromiso para hacer un municipio incluyente.

EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN