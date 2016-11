Daño nunca fue resarcido: hijo de la víctima de Vega Pámanes

Lamenta que los responsables no fueran castigados como se lo merecían

GUADALAJARA, JALISCO (06/NOV/2016).- El 6 de junio de 1984 marcó a la familia Salazar que en ese entonces vivía en la Colonia Atlas de Guadalajara. Un auto arrolló a María Dolores Guzmán de Salazar, la madre de familia. El conductor era Luis Carlos Vega Pámanes, hoy presidente con licencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Fue un homicidio en segundo grado, con agravantes y no imprudencial, sostuvo el hijo, quien pide se omita su nombre. Lamenta que por alguna razón los responsables no fueran castigados como se lo merecían.

Tras revelarse el caso, la Fiscalía de Jalisco informó que Vega Pámanes fue sentenciado a cuatro años de cárcel, pero quedó libre bajo caución a los cuatro meses: “Mi padre (que ya falleció) me dijo que él había agarrado un abogado pero que se vendió con el abogado de él (Vega Pámanes). Él no estuvo cuatro meses en la cárcel, él estuvo máximo una noche y al siguiente día estaba libre. ¿Dice que pagó cuatro meses? No, no, no...”.

De hecho, contrario a lo que informó Vega Pámanes, el hombre sostiene que el daño nunca fue resarcido pues aunque se prometió un pago equivalente a alrededor de 74 mil viejos pesos de ese entonces como indemnización por la muerte de su madre, el dinero nunca lo recibieron. Para dimensionar el monto, un par de zapatos en ese entonces costaban seis mil pesos; una televisión de 13 pulgadas 46 mil pesos y un auto de lujo alrededor de 14 millones.

El hombre de 45 años hoy reside en Estados Unidos y lamentó que el responsable de la muerte de su madre se haya convertido en el máximo juzgador de Jalisco, cuando lo que él atestiguó hace tres décadas fue nada más que impunidad.