Comisionadas piden no tocar presupuesto para atención a víctimas

Aseguran que con este dinero podrán aplicar el modelo integral de atención, así como lograr mejores condiciones para trabajadores

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco hicieron un llamado al Congreso local, a fin de que no se modifique la propuesta del Ejecutivo donde se etiquetan 58 millones de pesos en el Presupuesto 2017, para la atención y respuesta a víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.



Laura Chávez, una de las comisionadas ciudadanas del organismo, manifestó que con este dinero se podrá aplicar el modelo integral de atención, así como se lograrán mejores condiciones para los trabajadores que laboran en la comisión.



"Queremos que no sea mutilado (el presupuesto), al igual que el primer presupuesto que nos dieron subió un poquito, aquí también sabemos que se puede, sabemos que hay ese dinero para efectos de atender dignamente a las víctimas y sin ningún atropello operativo, y se necesita dinero para eso".



Actualmente la comisión trabaja con dos psicólogos, un médico y 20 asesores jurídicos que atienden a las víctimas y los familiares que se acercan. Sin embargo, laboran con sueldos muy bajos comparado con las labores que realizan. Además, no hay trabajadores sociales y se requiere contar con este tipo de especialistas cuanto antes.

"Para el modelo integral de atención total, que es el derecho a la reparación, atención psicológica, la atención médica y por supuesto la compensación económica; estamos por resolver, ahorita no podemos sacar a la luz, pero se están por resolver varios casos de asuntos de víctimas importantes, a los que se dará compensación".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR