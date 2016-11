Morfín Otero llama a respetar derechos humanos de mujeres

La regidora ciudadana de MC asegura que existen muchos rezagos en el respeto a los DH de las féminas

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Sin la unión de las mujeres no se podrá dar la paz en México, pues son la fuerza constructora de la comunidad, advirtió la regidora ciudadana de MC, Guadalupe Morfín, durante el panel "Avances, retos y perspectivas de los derechos humanos de las mujeres en México", en el marco de la instalación de la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad".



Advirtió que existen muchos rezagos en el respeto de los derechos humanos de las mujeres, y uno de ellos es el que se viola cuando las mujeres deciden realizarse un aborto voluntario después de una agresión sexual, pues no se cumple a cabalidad la Norma 046 de la Secretaría de Salud.



"Esto no quiere decir estar en contra de la vida, sino estar a favor de que la vida no sea impuesta mediante violencia, y menos sobre vida de mujeres adolescentes, de mujeres jóvenes a las que esto les puede traer dolores innecesarios".



La regidora y ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hizo un exhorto al secretario de Salud en el Estado, Antonio Cruces Mada, para que se responda a las mujeres sin objeciones ni prejuicios en todos los centros de salud y hospitales.



Otro tema abordado es el del gran pendiente para responder a las hijas, esposas, madres y hermanas de hombres ejecutados o desaparecidos, que buscan se les repare el daño ocasionado por el crimen organizado.



"Sin nosotras no habrá paz en México, somos una fuerza constructora de la comunidad, porque sabemos repartir, sabemos trabajar, tenemos el respaldo para poder decidir y no podemos seguir siendo cómplices de los distintos tipos de violencias que se dan en el país; es un desafío que no se puede hacer sin la fuerza de las mujeres".



Habló además de la feminización de la pobreza, que se ha incrementado por las condiciones económicas difíciles del país, lo cual propicia una mayor marginación y exclusión.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR