Mujeres políticas se unen para luchar por la paridad e igualdad

Este sábado fue creada la Red Estatal para impulsar la paridad en toda la nación, como derecho político

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Diputadas locales y federales, presidentas municipales, directoras y regidoras de diferentes partidos políticos instalaron hoy la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad en Jalisco, con el propósito de generar una agenda común en la materia.



Esta es la primera de 32 redes que se conformarán en todo el país, para impulsar la paridad en toda la nación, como derecho político al momento de buscar un puesto público, así como impulsar la reforma al artículo 73 constitucional, para que la paridad llegue al orden municipal en las últimas elecciones.



La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Laura Plascencia Pacheco, encabezó el evento de la conformación de la red, la cual no entrará en temas coyunturales partidistas.



"Vamos a iniciar un trabajo serio, de altura, articulado con la sororidad entre las mujeres de todos los partidos políticos, para conseguir diferentes objetivos como erradicar la violencia en contra de las mujeres en el Estado".



Esta red también pretende cuidar que el presupuesto público destinado para la capacitación política de las mujeres realmente se aplique en todos los partidos políticos, además de combatir la violencia política por cuestiones de genero.



Una de las participantes más esperadas en la instalación de la red fue Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, quien bajó del presidium para estar al mismo nivel que las asistentes y platicarles parte de su historia profesional y personal.



Comentó que cuando llegó al Ejecutivo, enfrentó críticas por su imagen, además de discriminación y falta de seriedad al momento de tratar temas, por el hecho de ser mujer.



Sin embargo, exhortó a las mujeres a que no tengan miedo de buscar un puesto público de primer nivel o en las grandes empresas, pues existe la capacidad para poder llenar cualquier silla.



"Cuando somos la cabeza, y lo digo por experiencia propia, hay una embestida muy fuerte por género, el cuestionamiento es todavía más alto que el que tienen los hombres cuando son nombrados... sí se puede y por más difícil que sea aquí estamos luchando".



La ex gobernadora y ahora senadora asegura que hace falta incidir en la cultura y cambiar el lenguaje sexista en todos los niveles.

"Cuando gano la gubernatura de Yucatán, la primera pregunta que me hacen, y por cierto, una entrevistadora mujer, fue quién iba a ser el presidente del DIF, ¿y eso qué importa? pregúntame de seguridad, de educación o salud; o la otra, que quién era mi diseñador favorito, ¿qué tiene que ver con el gobierno? las propias mujeres tenemos que cambiar la conversación para que podamos ir dando nuestro lugar".



