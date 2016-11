Que me den por muerto: Alonso Godoy Pelayo

Se dedicará a ''divertirse'', a pasar tiempo con su familia y ''continuar capacitándose''

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Ante la cercanía del proceso para elegir a quien se hará cargo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), su actual titular, Alonso Godoy Pelayo, dijo que "lo den por muerto" en una eventual reelección.



Después de haber participado en el foro sobre la Reforma Integral al Poder Judicial en el Congreso del Estado, Godoy Pelayo indicó que una vez que concluya su periodo de gestión, el 31 de diciembre, se dedicará a "divertirse", a pasar tiempo con su familia y ''continuar capacitándose".



"No hago futurismo político, no hay convocatoria, no sé qué reglas van a poner. Denme por muerto"



El auditor evitó hablar sobre las modificaciones que se plantean realizar para elegir a los postulantes al cargo del titular de la ASEJ, como cumplir con la declaración 3 de 3.



No obstante, reconoció que en Jalisco existen perfiles lo suficientemente capacitados para ser auditor.



Además, señaló que no lo han invitado a participar en un cargo público.



Respecto a los señalamientos sobre su participación en presuntos actos de corrupción, Alonso Godoy señaló que continúa esperando a que se presenten las pruebas de dichas acusaciones.



EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ