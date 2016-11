Estamos cambiando la imagen del diputado: Ismael del Toro

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano rinde su primer informe de actividades

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado rindió su primer informe de actividades. El coordinador de la bancada, Ismael del Toro, afirmó que el desempeño de los legisladores naranjas abona a cambiar la imagen del diputado en Jalisco.

Del Toro consideró que el primer año de la LXI Legislatura fue positivo y destacó que pudieron rescatar temas que habían quedado atorados pero que eran importantes para la ciudadanía.

“Hacemos que las cosas realmente sucedan y hoy damos cuenta de la Ley Uber, el derecho de los taxistas, la Ley de Participación Ciudadana, el retiro del fuero, la Ley de Disciplina Financiera y la Reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción”, señaló el diputado.

“Creo que realmente podemos dar cuenta que estamos empezando a hacer el trabajo como se debe en el Congreso aunque aún queda mucho por hacer. En los próximos meses tendremos que aprobar otras reformas vitales como la fiscalización superior en el Estado, el Tribunal de lo Administrativo y la reforma a fondo en el Poder Judicial”.

Del Toro señaló que el 2017, cuando comienza el proceso electoral, el reto será aprobar los temas pendientes durante el primer semestre del año.

Durante el informe, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio, el diputado respondió a varias preguntas de los presentes y que realizaron a través de las redes sociales; destacó la aprobación de la BiciLey.

Al respecto de los juicios políticos pendientes contra el magistrado del Tribunal de lo Administrativo (TAE) Alberto Barba y el ex presidente del Supremo Tribunal Luis Carlos Vega Pámanes, Ismael del Toro indicó que no se acelerarán los procesos.

“Estos juicios políticos deben concluir en sanciones ejemplares pero no vamos a acelerar los temas porque violenta el proceso legal y resulta benéfico para el señalado. Lo que sí es que hay que estar atentos a que no se aletarguen los términos y que el tema no se vaya al cajón”.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS