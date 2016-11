Ejidatarios piden cuota 'voluntaria' a usuarios del Aeropuerto

Aseguran que han logrado recaudar alrededor de 30 mil pesos al día; iniciaron a pedir desde el lunes pasado

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- El grupo de ejidatarios de El Zapote, que mantiene un plantón desde septiembre en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a manera de reclamo por sus tierras, comenzó a pedir a los usuarios de este espacio una cuota voluntaria que va desde los cinco a los 30 pesos.



Estas acciones comenzaron a aplicarse desde el lunes pasado y al momento se ha logrado recaudar cerca de 30 mil pesos diarios, según estimaciones del presidente del ejido, Nicolás Vega Pedroza.



En las cuatro puertas del estacionamiento se han desplegado alrededor de 30 personas que entregan un volante con la explicación de su lucha, e invitan a los automovilistas a aportar el dinero que sea su voluntad.

"En lugar de estar pagando estacionamiento, pedimos que voluntariamente paguen lo que gusten, aquí les cuidamos su carro", dicen los ejidatarios.



Según Vega Pedroza, el pedir dinero por el uso del estacionamiento no es ilegal, ya que ellos tienen una sentencia en la que se establece que el terreno donde se encuentra el estacionamiento es de ellos.



Puntualizó en que permanecerán el tiempo que sea necesario hasta que el asunto legal se destrabe.



"Yo veo a muchas personas en las calles pidiendo cooperación, no es ilegal. Ellos quisieran vernos que no hagamos la lucha, que nos retiráramos. Ellos apuestan al desgaste, a durar años a que no nos paguen y nos vayamos", sostuvo el líder de los ejidatarios.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ